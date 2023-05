Maltempo, piogge incessanti in Piemonte: si alza il livello del Po, scatta il piano di prevenzione | VIDEO

MeteoWeb

Piogge incessanti nella notte in Piemonte, con i primi fiumi vicini al livello di guardia. Mentre il livello del Po si sta alzando (video a corredo dell’articolo da San Mauro Torinese, di Giorgio Fotia) la piena riguarda al momento 2 corsi d’acqua in provincia di Cuneo, l’Ellero a Mondovì e il Corsaglia. Ingrossati numerosi rii minori, con rischio di frane superficiali molto alto in Valle Tanaro. La quota neve è attestata a 2.000 metri, salirà domani a 2.700, ma nella giornata di domenica è previsto un miglioramento del tempo, tranne che nel Cuneese, dove sono attese ancora forti piogge.

Nelle ultime 12 ore – informa Arpa regionale – sono caduti in media 30-40 mm di pioggia nella fascia pedemontana di Biellese, Torinese e Cuneese, con un picco di 60 mm ad Andrate (Torino), 52 a Barge (Cuneo) e 48 a Camporient (Biella). Negli ultimi 2 giorni sono state registrate complessivamente precipitazioni tra i 90 e i 120 mm sulle fasce pedemontane di Biellese, Torinese e Cuneese. Il reticolo idrografico principale e secondario, spiega Arpa Piemonte, ha visto un graduale innalzamento dei livelli idrologici, più significativo su Piemonte occidentale e sudoccidentale, dove alcuni corsi d’acqua del reticolo secondario del cuneese hanno registrato valori prossimi o di poco superiori al livello di guardia.

E’ stata una notte di apprensione in provincia di Cuneo, dove permane il livello di allerta “arancione” nelle valli alpine e nella pianura Saluzzese e Saviglianese. Oltre 100 i mm di pioggia caduti nelle ultime 24 ore. Interventi della protezione civile a Verzuolo e Bagnolo Piemonte per alcuni alberi pericolanti lungo la rete viaria provinciale. Nevica in alta montagna, oltre i 2400 metri di altitudine.

In Piemonte è scattato il piano di prevenzione per i rischi dell’ondata di maltempo. In via precauzionale è stata evacuata la borgata Robert a Perosa Argentina (Torino), in Val Chisone. Due famiglie, per un totale di 8 persone, sono allontanate dalle loro abitazioni. In Valle di Susa (Torino) chiusa la strada provinciale della Val Clarea, chiusi anche svincoli, entrate e uscite su alcuni tratti della A21 Torino-Piacenza.

La sala operativa della Protezione Civile è pienamente operativa e sono attivi 60 Centri operativi comunali: 34 in provincia di Cuneo, 24 in provincia di Torino, 1 in provincia di Asti e 1 in provincia di Alessandria. A Cuneo e Vercelli sono stati aperti i Centri di coordinamento dei soccorsi. I livelli dei fiumi e torrenti sono tutti sotto i livelli di guardia ma, date le previsioni di piogge estese per tutta giornata, è presumibile un aumento dei livelli idrometrici.

Il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore alla Protezione Civile Marco Gabusi ribadiscono l’invito ai cittadini, fatto già ieri, a “non intraprendere viaggi se non strettamente necessari” e ricordano “che tutti i Comuni sono allertati e pronti ad agire“.

