Maltempo, il Piemonte dalla siccità alle inondazioni: piogge torrenziali, prime criticità

Si fa critica la situazione del maltempo in Piemonte e in modo particolare a Cuneo e provincia, dove si stanno verificando le precipitazioni più intense e abbondanti. Segnalati già allagamenti, smottamenti e inondazioni a causa delle piogge torrenziali che stanno colpendo una delle zone più colpite dalla siccità dei mesi scorsi. Le precipitazioni di queste ore non sono particolarmente violente: si tratta di piogge moderate/forti ma persistenti per molte ore. Sono le precipitazioni più benefiche in assoluto per le falde acquifere e i bacini idrici, che potranno così dire definitivamente addio all’emergenza siccità anche perchè continuerà a diluviare su tutto il Piemonte per altre 24-36 ore.

Nelle immagini a corredo dell’articolo possiamo osservare la situazione in Valle Pesio, nel territorio del comune di Chiusa Pesio. Nella giornata di domenica 30 aprile sono caduti 117mm di pioggia a Peveragno, 101mm a Roccaforte Mondovì, 94mm a Boves, 83mm a Robilante, 70mm a Cuneo, 66mm a Valdieri. Sempre nel cuneese sono caduti anche 71mm di pioggia a Paesana, 64mm a Luserna San Giovanni, 62mm a Barge.

Forti piogge anche nel torinese con 67mm a Piano Audi, 66mm a Colleretto Castelnuovo, 61mm a Varisella, 50mm a Lanzo Torinese, 41mm a Venaria. Erano le aree più colpite dalla siccità ma già nelle precedenti settimane di aprile avevano avuto diversi episodi piovosi, seppur non di tale portata. Quest’evento, che proseguirà intensificandosi ulteriormente nella giornata di lunedì 1 maggio, segnerà la vera e propria svolta consentendo di archiviare definitivamente l’emergenza siccità. Anche perché nel prosieguo del mese di maggio ci sono prospettive di ulteriori abbondanti precipitazioni sull’Italia settentrionale.

