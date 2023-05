Maltempo: il premier Meloni segue l’evoluzione, “vicinanza alle popolazioni colpite”

MeteoWeb

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, segue l’evoluzione del maltempo che ha colpito in particolare l’Emilia Romagna. Il premier è in costante contatto con le autorità. Ha chiamato il ministro Nello Musumeci, il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, a cui ha manifestato solidarietà e vicinanza alle popolazioni colpite, e il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio.

