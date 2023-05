Maltempo, si ribalta imbarcazione sul Lago Maggiore: si cercano dispersi

MeteoWeb

Un violento temporale ha colpito verso le 19 la zona del Lago Maggiore e sarebbe all’origine del ribaltamento di una house-boat sul lago all’altezza di Sesto Calende (Varese) e Arona (Novara). A bordo vi erano 24 persone (22 passeggeri più 2 di equipaggio): sembra una comitiva di turisti inglesi che festeggiava un compleanno. La barca ha ‘scuffiato’ a causa del maltempo, per poi capovolgersi e inabissarsi. Tutti gli occupanti sono finiti nelle acque del lago. Mentre una ventina di persone sono state soccorse da altre imbarcazioni, al momento risulterebbero quattro dispersi.

L’allarme è stato lanciato da una barca che ha notato i dispersi in acqua. Sul posto ci sono gli specialisti Vigili del Fuoco del soccorso acquatico, gli aerosoccorritori del reparto volo Lombardia a bordo dell’elicottero “Drago 150” e il nucleo sommozzatori di Milano.

Secondo quanto si è appreso quattordici dei naufraghi sarebbero riusciti a raggiungere la località Piccaluga, e sono stati soccorsi: quattro di loro sono stati portati in ospedale, 3 in codice verde e una in codice giallo.

Fontana: “seguo con apprensione”

Queste le dichiarazioni sui propri profili social di Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia: “una tromba d’aria ha provocato un gravissimo incidente sul Lago Maggiore: una barca a vela di 16 metri noleggiata da turisti si è ribaltata. Sul posto sono al lavoro i Vigili del Fuoco del nucleo sommozzatori di Milano insieme alla Guardia Costiera, all’elisoccorso e alle ambulanze di Areu. Diciannove persone sono già state salvate, purtroppo arrivano notizie di alcune persone disperse. Seguo con apprensione gli aggiornamenti delle squadre di soccorso sul posto che ringrazio“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: