Maltempo, continuano i problemi in Emilia Romagna: “salire ai piani alti” a Cotignola e Sorbara

Continuano i problemi causati dall’alluvione delle scorse ore in Emilia Romagna. I corsi d’acqua risentono ancora degli effetti delle forti piogge e in queste ore, arrivano nuovi messaggi per la popolazione. In particolari, il Comune di Cotignola, nel Ravennate, ha inviato un messaggio urgente ai suoi cittadini: “alle 22:30 circa è prevista la tracimazione del Canale Emiliano Romagnolo. Si invitano i cittadini a raggiungere i piani alti o, in caso di situazione di impossibilità o fragilità, a raggiungere il punto di raccolta presso le scuole elementari di Cotignola, in via Dante Alighieri. Numero emergenza 800 072525”.

Messaggio simile anche a Bomporto, in provincia di Modena. “Il Comune di Bomporto, informa i cittadini della frazione Sorbara di portarsi ai piani alti delle abitazioni, per passaggio della piena del fiume Secchia nelle prossime ore”.

