Maltempo, ancora danni in Sardegna: molte statali chiuse dopo i nubifragi | VIDEO

Anche oggi forti temporali si sono abbattuti sulla Sardegna, dove diverse località sono già piegate dal maltempo di ieri. Un forte temporale con grandine ha colpito anche Cagliari oggi, provocando danni e disagi, mentre finora si registrano 55mm di pioggia a Isili, 44mm a Oristano, 43mm ad Abbasanta, 36mm ad Assolo e 31mm a Monte Arci.

Il maltempo che si è abbattuto nel primo pomeriggio su Cagliari e il Sud Sardegna ha lasciato il segno sulla viabilità: molte infatti le strade allagate, ma anche i fenomeni di smottamento che hanno portato alla chiusura di alcune arterie viarie. L’Anas ha così deciso di interdire momentaneamente al traffico la statale 128 “Centrale Sarda” in entrambe le direzioni all’altezza del comune di Barralia a causa di un allagamento. Rallentamenti anche sulla statale 131 “Carlo Felice” nel territorio di Abbasanta e sulla statale 195 nei pressi di Sant’Anna Arresi, dove la strada si è riempita d’acqua per l’esondazione di un vicino torrente. Interventi dei Vigili del Fuoco anche a Iglesias e Barumini.

Maltempo Sardegna, strade allagate a Sant'Anna Arresi

A Cagliari pompieri al lavoro in viale Ciusa per uno smottamento: si circola solo su una corsia, mentre gli agenti della municipale hanno messo avvisi per vietare di parcheggiare davanti al civico 55. In viale Merello invece è saltato un tombino e un’auto ci è caduta dentro, fortunatamente senza alcuna conseguenza per i passeggeri a bordo. Allagamenti infine vengono segnalati al Quartiere del sole, dove alcuni rami abbattuti dal nubifragio sono finiti sulle vetture in sosta.

Nel Sassarese oggi è caduta altra pioggia e allagamenti sono stati segnalati a Bonorva.

