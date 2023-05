Maltempo in Sicilia, ma non c’è stato alcun tornado nel trapanese: rilanciata sui social una notizia del 2021

MeteoWeb

E’ diventata virale da qualche ora una notizia secondo cui un grosso tornado avrebbe colpito la Sicilia, nel trapanese e precisamente a Pizzolungo, con tanto di fotografie condivise sui social da centinaia di persone. Peccato che è tutto falso. Si tratta di un fatto sì realmente accaduto, ma il il novembre 2021 e non oggi. Infatti l’articolo che MeteoWeb ha pubblicato quel giorno documenta proprio le fotografie che oggi stanno circolando sui social ingannando i lettori più distratti.

No, oggi – almeno per il momento – non c’è stato alcun tornado in Sicilia, pur colpita da forte maltempo e piogge torrenziali in modo particolare nel palermitano e in generale su buona parte del territori oisolano.

