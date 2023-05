Maltempo, il parco archeologico di Taranto diventa un campo di fango: sospeso il concertone del 1° maggio

MeteoWeb

Il concertone dell’Uno Maggio Libero e Pensante di Taranto ha chiuso anticipatamente rispetto al programma a causa della fitta pioggia che metteva a rischio la sicurezza del pubblico all’interno del parco archeologico della mura greche ormai trasformato in un campo di fango. L’ultimo ad esibirsi è stato Gemitaiz, che ha infiammato soprattutto il pubblico più giovane con alcuni dei suoi brani più famosi come “Davide”. La decisione di terminare anticipatamente il concerto è stata assunta dagli organizzatori di concerto con la Commissione di pubblica sicurezza. Sul palco avrebbero dovuto salire ancora, tra gli altri, Samuele Bersani, Vinicio Capossela, Tonino Carotone, Niccolò Fabi, Nino Frassica e la Los Plaggers Band, Marlene Kuntz, Willie Peyote, Ron e la Rappresentante di Lista.

