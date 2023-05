Maltempo, forte temporale su Torino: la grandine imbianca la tangenziale Nord | FOTO

MeteoWeb

Forti temporali sono in atto su parti del Piemonte stasera. In particolare, un intenso nucleo temporalesco sta colpendo la zona di Torino fino a Chivasso, mentre un altro sta interessando la zona di Biella e Ivrea. Un’intensa grandinata ha imbiancato la tangenziale Nord di Torino, all’uscita per Caselle, imbiancando la sede stradale e creando difficoltà alla circolazione, come dimostrano le foto della gallery in alto. Caduti 15mm di pioggia a Torino, in particolare nella zona nord della città.

Nel pomeriggio, un temporale con grandine ha interessato anche Roma.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: