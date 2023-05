Maltempo Toscana, nubifragio a Bagno a Ripoli: case allagate e frane | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Anche la Toscana è stata interessata dal forte maltempo in atto sull’Italia. Nel pomeriggio, un intenso nubifragio, che ha scaricato 33mm di pioggia, ha lasciato fango e detriti nelle strade e ha allagato le case in alcune frazioni di Bagno a Ripoli, a sud di Firenze. Il sindaco Francesco Casini sui social parla di “bomba d’acqua” e di “impressionante quantità d’acqua caduta in breve tempo”, inoltre segnala smottamenti con piccole frane e “criticità” sul reticolo idraulico (fossi, borri e canali). Il sindaco riferisce di problemi alla viabilità per chi deve raggiungere alcune frazioni del confinante comune di Rignano sull’Arno. Problemi sulla provinciale 56 tra Capannuccia e Quarate.

“La situazione con il cessare delle piogge si sta normalizzando“, scrive sempre Casini, “e i danni sono limitati”, ma comunque viene raccomandata prudenza negli spostamenti. Alcune tratti di strada sono ricoperti dal fango. I Vigili del Fuoco sono intervenuti a Osteria Nuova dove sono allagate alcune abitazioni. Chiusa via Roma da parte della Polizia municipale. Una seconda squadra è intervenuta per la caduta di un fulmine su un cipresso. Intervento a Volognano di Rignano.

