Maltempo, forte vento nel Messinese: tir si ribalta sulla A20

Il forte vento con raffiche da uragano che sta sferzano la costa tirrenica siciliana continua a provocare disagi, soprattutto nel Messinese. Un tir, al chilometro 141 dell’A20 Messina-Palermo, in direzione della città dello Stretto, si è ribaltato su un fianco, occupando la carreggiata, nei pressi dello svincolo di Tusa, vicino ad una delle tante gallerie nel percorso.

A causa della caduta di un albero, sempre per via del forte vento, la strada statale 113 “Settentrionale Sicula” era stata chiusa nel tratto di Acquedolci: la strada è stata poi riaperta.

