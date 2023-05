Meloni in visita nelle zone alluvionate dell’Emilia Romagna

MeteoWeb

Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha passato il pomeriggio visitando, con una piccolissima delegazione, i paesi del Forlivese e del Ravennate particolarmente colpiti dall’alluvione dei giorni scorsi. Dopo essere atterrata all’aeroporto di Rimini si è spostata in macchina, per vedere i danni provocati dall’alluvione. Nel corso del suo sopralluogo, il Premier ha fatto tappa anche a Ghibullo, frazione di Ravenna. “Siete molto bravi, portare le cose da mangiare nell’acqua… è molto bello quello che fate, mi dispiace“, ha detto, conversando con un volontario. Meloni non si è sottratta a selfie, strette di mano e abbracci con i cittadini incontrati in strada.

Il Premier ha poi incontrato il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini a Forlì per un confronto sull’emergenza maltempo. Successivamente hanno visitato un’area colpita a Faenza. Meloni è poi andata alla Prefettura di Ravenna, accompagnata da Bonaccini, per un vertice, a cui era presente anche il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio.