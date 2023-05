Notte dei musei: la pioggia non frena i 73.000 visitatori

MeteoWeb

La Notte dei Musei 2023 di Roma è stata un successo. Nonostante il maltempo e la pioggia nell’intera serata di ieri, sono stati oltre 73.000 i visitatori che hanno partecipato alla manifestazione, superando il risultato dello scorso anno e delle edizioni precedenti alla pandemia. Un risultato considerevole, fa sapere il Campidoglio in una nota, ancor di più avvalorato dall’entusiasmo con cui i cittadini e i turisti hanno assistito, dalle 20 alle 2 di notte, ai circa 130 eventi in programma negli oltre 80 siti culturali aperti sul territorio.

In apertura di serata, grande partecipazione ha fatto registrare la performance di Noemi alla Centrale Montemartini. L’ospite speciale di questa edizione della Notte dei Musei ha trascinato il pubblico, accorso sin dalle tarde ore del pomeriggio, con un repertorio dei suoi più grandi successi eseguiti in versione solo voce e piano.

Un’intesa che è continuata con uno speciale duetto in compagnia di una piccola fan, con l’omaggio a Roma e ad Anna Magnani del brano “Com’e’ bello fa’ l’amore quanno è sera” e con un bis chiamato a gran voce dal pubblico. Altro appuntamento significativo della serata, l’evento site specific della compagnia Emanuel Gat Dance che ha richiamato al Museo dell’Ara Pacis il pubblico delle occasioni speciali per un’esibizione unica nel suo genere, un incontro tra le memorie storiche, evocate dal monumento, e la danza contemporanea, tra il fascino del design e quello della moda, sintetizzata negli abiti del costumista Thomas Bradley.

E’ stata, nel complesso, una città in continuo movimento sin dalle prime ore della serata, con una partecipazione costante di pubblico che ha continuato a raggiungere fino alle ore notturne gli spazi aperti per l’occasione. Riprova di questo, sicuramente, il successo ottenuto dai Musei Civici di Roma Capitale, dove l’accesso di pubblico non è mai stato scoraggiato dalla pioggia consentendo, a fine serata, di ottenere risultati importanti come quelli dei Musei Capitolini con quasi 6.000 ingressi e del Museo dell’Ara Pacis, attestatosi sui 5.000 visitatori circa.

“La Notte dei Musei è stata ancora una volta una bellissima iniziativa partecipata, con oltre 73mila tra romani e turisti che hanno approfittato dell’apertura serale per visitare tanti luoghi ricchi di storia e di fascino e per assistere ad un ricco programma di eventi e spettacoli dal vivo. Numeri straordinari capaci di restituirci davvero l’idea di una festa diffusa della Cultura che, anche nei prossimi anni, continuerà ad emozionare e a stupire” ha dichiarato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

“La Notte dei Musei 2023 è stata un vero successo nonostante la pioggia che l’ha caratterizzata, il numero di partecipanti ha fatto registrare un ulteriore aumento rispetto a quello dell’anno scorso, già nettamente superiore ai dati pre-covid. La forte partecipazione dei romani a questa edizione è il segno che il programma che abbiamo messo a punto è stato giudicato interessante e di qualità dai cittadini. E abbiamo in serbo altre novità per i prossimi mesi“, ha aggiunto l’assessore alla Cultura di Roma Capitale