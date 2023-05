Oggi nuova passeggiata spaziale dei cosmonauti russi

MeteoWeb

E’ arrivato il “Go” per una nuova passeggiata spaziale, in programma oggi, venerdì 12 maggio, per dispiegare e attivare un radiatore sulla Stazione Spaziale Internazionale. Due cosmonauti usciranno dalla camera di equilibrio Poisk nelle loro tute spaziali Orlan alle 17:55 ora italiana, iniziando un’attività extraveicolare (EVA) per dispiegare e attivare un radiatore sul modulo scientifico Nauka. Il comandante Sergey Prokopyev e l’ingegnere di volo Dmitri Petelin trascorreranno fino a 7 ore nel vuoto dello Spazio configurando lo stesso radiatore che hanno installato su Nauka durante una passeggiata spaziale lo scorso 19 aprile. Andrey Fedyaev rimarrà all’interno del laboratorio orbitante, prima assistendo i colleghi per indossare le tute Orlan e in seguito monitorando le operazioni.

Il trio di Roscosmos ieri ha completato i preparativi per la passeggiata spaziale controllando i componenti della tuta Orlan, finalizzando le revisioni delle procedure e discutendo i dettagli con i controllori di missione.