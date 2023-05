Orsi in Trentino: blitz animalista, la fontana del Nettuno a Trento si tinge di rosso

MeteoWeb

In merito agli orsi in Trentino, continuano le proteste che fanno discutere l’opinione pubblica. Un blitz del gruppo “Centopercentoanimalisti” che ha rivendicato il gesto, è avvenuto nella notte in piazza Duomo in centro a Trento. Il blitz è avvenuto per protestare contro le decisioni della giunta guidata dal presidente Maurizio Fugatti riguardo la gestione degli orsi e alle recenti ordinanze di abbattimento di due esemplari. Come gesto dimostrativo, le acque della fontana del Nettuno sono state colorate di rosso “sangue“.

Questo atto dimostrativo è arrivato all’indomani sia del ritrovamento della carcassa dell’orso M62 tra il lago di Molveno e San Lorenzo Dorsino che della manifestazione a Sabbionara di Ala, paese del Trentino meridionale dove vive Fugatti.