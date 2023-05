Presidente Cop28: necessario triplicare le rinnovabili entro 2030

MeteoWeb

Il sultano Ahmed al-Jaber, il presidente della Cop28, ha affermato che è necessario “triplicare” la capacità mondiale di produzione di energia rinnovabile entro il 2030. “Accelereremo lo sviluppo delle energie rinnovabili, che devono triplicare la loro capacità entro il 2030 e raddoppiarla nuovamente entro il 2040“, ha dichiarato durante il Petersberg Climate Dialogue a Berlino. L’obiettivo era già stato fissato dal capo della COP28 a metà aprile durante una riunione a porte chiuse al vertice del G7 a Sapporo (Giappone).

Ed è anche sostenuto dall’Agenzia internazionale per l’energia (Aie), che ha stimato in un recente rapporto che le aggiunte di capacità di energia rinnovabile devono triplicare entro il 2030 rispetto ai livelli del 2022. Si tratta di distribuire a livello globale circa 1.200 GW all’anno. Il presidente emiratino della COP28 non ha menzionato l’interruzione dell’uso dei combustibili fossili, concentrandosi invece sulla riduzione delle emissioni, in particolare attraverso le tecnologie di cattura del carbonio.

“Dobbiamo concentrarci sull’eliminazione graduale delle emissioni di combustibili fossili, mettendo in atto alternative prive di carbonio praticabili e convenienti“, ha detto affermando di “aspettarsi impegni ambiziosi, trasparenti e responsabili da paesi e aziende che daranno forma alle politiche dei parlamenti e dei bilanci“, durante la futura COP28, che si riunirà a novembre a Dubai.