Allerta Meteo Calabria: domani scuole chiuse a Reggio

MeteoWeb

Forte maltempo in arrivo in Calabria: per domani, sabato 20 maggio, è stata prevista allerta arancione sulla Calabria Ionica e Tirrenica centro-meridionale e allerta gialla sulla Calabria tirrenica settentrionale. Alla luce dell’allerta meteo, diversi sindaci stanno adottando la decisione di chiudere le scuole nella giornata di domani. Tra di loro, c’è anche il sindaco di Reggio Calabria, che si unisce così ad altre grandi città calabresi, come Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, che hanno tutti deciso di tenere chiuse le scuole.