Meteo, le temperature massime di oggi: +14°C a Cuneo

Prosegue un mese di maggio travestito da novembre. Diffuse condizioni di instabilità hanno caratterizzato anche la giornata di oggi sull’Italia, con la grandine come grande protagonista in molte occasioni, mentre una nuova perturbazione è attesa nel weekend. Di seguito, le temperature massime registrate oggi, venerdì 12 maggio, in alcune località italiane:

+26°C a Sestu

a Sestu +25°C a Siracusa, Rende, Torano Scalo, Villaputzu, Biasì, Tertenia, Siliqua

a Siracusa, Rende, Torano Scalo, Villaputzu, Biasì, Tertenia, Siliqua +24°C a Catania, Augusta, Noto, Francofonte, Lentini, Paternò, Aidone, Bari, Brindisi, Bitonto, Valenzano, Latiano, Squinzano, Rosarno, Feroleto della Chiesa

a Catania, Augusta, Noto, Francofonte, Lentini, Paternò, Aidone, Bari, Brindisi, Bitonto, Valenzano, Latiano, Squinzano, Rosarno, Feroleto della Chiesa +23°C a Palermo, Bronte, Mineo, Modica, Cosenza, Lecce, Termoli, Sapri, Latina, Terracina, Ardea

a Palermo, Bronte, Mineo, Modica, Cosenza, Lecce, Termoli, Sapri, Latina, Terracina, Ardea +22°C a Roma, Napoli, Benevento, Battipaglia, Agropoli, Faicchio, Santa Maria Capua Vetere, Boscoreale, Sassari, Oristano, Reggio Calabria, Messina, Trapani, Enna, Taranto, Pisticci, Terni, Foligno, Firenze, Pisa

a Roma, Napoli, Benevento, Battipaglia, Agropoli, Faicchio, Santa Maria Capua Vetere, Boscoreale, Sassari, Oristano, Reggio Calabria, Messina, Trapani, Enna, Taranto, Pisticci, Terni, Foligno, Firenze, Pisa +21°C a Cagliari, Olbia, Quartu Sant’Elena, Catanzaro, Crotone, Caserta, Vieste, Pescara, Tivoli, Lucca, Parma, Imola

a Cagliari, Olbia, Quartu Sant’Elena, Catanzaro, Crotone, Caserta, Vieste, Pescara, Tivoli, Lucca, Parma, Imola +20°C ad Agrigento, Caltanissetta, Salerno, Avellino, Vibo Valentia, Viterbo, Orvieto, Spoleto, Empoli, Ferrara, Forlì

ad Agrigento, Caltanissetta, Salerno, Avellino, Vibo Valentia, Viterbo, Orvieto, Spoleto, Empoli, Ferrara, Forlì +19°C a Milano, Brescia, Crema, Cremona, Genova, Imperia, Trento, Rovigo, Bologna, Modena, Rimini, Cesena, Prato, Ancona, Macerata, Fermo, Perugia, Norcia, Gubbio, Nuoro, Alghero

a Milano, Brescia, Crema, Cremona, Genova, Imperia, Trento, Rovigo, Bologna, Modena, Rimini, Cesena, Prato, Ancona, Macerata, Fermo, Perugia, Norcia, Gubbio, Nuoro, Alghero +18°C a Verona, Padova, Bolzano, Bressanone, Mantova, Pavia, Lodi, Sondrio, Alessandria, Savona, Reggio Emilia, Piacenza, Ravenna, Urbino, L’Aquila, Campobasso, Isernia

a Verona, Padova, Bolzano, Bressanone, Mantova, Pavia, Lodi, Sondrio, Alessandria, Savona, Reggio Emilia, Piacenza, Ravenna, Urbino, L’Aquila, Campobasso, Isernia +17°C a Venezia, Vicenza, Udine, Pordenone, Bergamo, Monza, Como, Novara, Siena, Arezzo

a Venezia, Vicenza, Udine, Pordenone, Bergamo, Monza, Como, Novara, Siena, Arezzo +16°C a Treviso, Vipiteno, Brunico, Asti, Vercelli, Aosta

a Treviso, Vipiteno, Brunico, Asti, Vercelli, Aosta +15°C a Torino, Biella, Lecco, Belluno

a Torino, Biella, Lecco, Belluno +14°C a Cuneo.