Meteo, le temperature massime di oggi: +17°C a Caltanissetta

Al via sull’Italia un lungo periodo caratterizzato da maltempo e freddo anomalo per questo periodo dell’anno e provocato da un treno di perturbazioni in arrivo sul nostro Paese. Di seguito, le temperature massime registrate oggi, lunedì 8 maggio, in alcune località italiane:

+27°C a Firenze

a Firenze +26°C a La Spezia, Sarzana, Quiliano, Cadibona, Parma, Carpi, Lucca

a La Spezia, Sarzana, Quiliano, Cadibona, Parma, Carpi, Lucca +25°C a Torino, Alessandria, Asti, Nizza Monferrato, Sezzadio, Vigevano, Corteolona, Vado Ligure, Graveglia, Modena, Poggio Renatico, Santa Maria Codifiume, Prato, Empoli

a Torino, Alessandria, Asti, Nizza Monferrato, Sezzadio, Vigevano, Corteolona, Vado Ligure, Graveglia, Modena, Poggio Renatico, Santa Maria Codifiume, Prato, Empoli +24°C a Milano, Monza, Pavia, Genova, Vercelli, Bra, Aosta, Reggio Emilia, Ferrara, Pisa, Cerignola, Rutigliano, Valenzano, Acquaviva delle Fonti, Naso

a Milano, Monza, Pavia, Genova, Vercelli, Bra, Aosta, Reggio Emilia, Ferrara, Pisa, Cerignola, Rutigliano, Valenzano, Acquaviva delle Fonti, Naso +23°C a Brescia, Lodi, Cremona, Como, Novara, Cuneo, Imperia, Bologna, Piacenza, Imola, Forlì, Siena, Gubbio, Sassari, Bari, Lecce, Bitonto, Torregrotta, Ribera

a Brescia, Lodi, Cremona, Como, Novara, Cuneo, Imperia, Bologna, Piacenza, Imola, Forlì, Siena, Gubbio, Sassari, Bari, Lecce, Bitonto, Torregrotta, Ribera +22°C a Trieste, Rovigo, Mantova, Crema, Sondrio, Ravenna, Arezzo, Perugia, Orvieto, Foligno, Palermo, Catania, Siracusa, Trapani, Noto, Ispica, Brindisi, Brancaleone, Biasì, Bulzi

a Trieste, Rovigo, Mantova, Crema, Sondrio, Ravenna, Arezzo, Perugia, Orvieto, Foligno, Palermo, Catania, Siracusa, Trapani, Noto, Ispica, Brindisi, Brancaleone, Biasì, Bulzi +21°C a Venezia, Padova, Vicenza, Pordenone, Bergamo, Varese, Lecco, Biella, Savona, Rimini, Cesena, Macerata, Terni, Reggio Calabria, Paola, Belvedere Marittimo, Cirò, Taranto, Pisticci, Sapri, Castiadas

a Venezia, Padova, Vicenza, Pordenone, Bergamo, Varese, Lecco, Biella, Savona, Rimini, Cesena, Macerata, Terni, Reggio Calabria, Paola, Belvedere Marittimo, Cirò, Taranto, Pisticci, Sapri, Castiadas +20°C a Napoli, Avellino, Ischia, Agropoli, Ascea Marina, Cagliari, Oristano, Alghero, Quartu Sant’Elena, Agrigento, Crotone, Rosarno, Rizziconi, Termoli, Pescara, Norcia, Spoleto, Verona, Treviso, Trento, Bolzano, Bressanone

a Napoli, Avellino, Ischia, Agropoli, Ascea Marina, Cagliari, Oristano, Alghero, Quartu Sant’Elena, Agrigento, Crotone, Rosarno, Rizziconi, Termoli, Pescara, Norcia, Spoleto, Verona, Treviso, Trento, Bolzano, Bressanone +19°C a Roma, Catanzaro, Cosenza, Vibo Valentia, Messina, Caserta, Salerno, Benevento, Campobasso, Vieste, Olbia, Viterbo, Latina, Terracina, Anzio, Ancona, Urbino, Fermo, Udine

a Roma, Catanzaro, Cosenza, Vibo Valentia, Messina, Caserta, Salerno, Benevento, Campobasso, Vieste, Olbia, Viterbo, Latina, Terracina, Anzio, Ancona, Urbino, Fermo, Udine +18°C a Enna, Isernia, Nuoro, Frosinone, Tivoli, L’Aquila

a Enna, Isernia, Nuoro, Frosinone, Tivoli, L’Aquila +17°C a Caltanissetta, Vipiteno

a Caltanissetta, Vipiteno +16°C a Belluno

a Belluno +15°C a Brunico.