Trenino di luci incanta Savona, nuovo passaggio sull’Italia dei satelliti Starlink

Decine di segnalazioni sono pervenute all’Associazione di Ricerca Italiana Aliena (ARIA), fondata dall’ufologo ligure Angelo Maggioni e composta da ex appartenenti alle forze dell’ordine, insieme al presidente onorario dott. Fabio Ippoliti, ingegnere aerospaziale affiliato alla più grande agenzia aerospaziale europea. Le segnalazioni hanno riguardato strani oggetti luminosi che hanno solcato il cielo in fila indiana sopra Savona, dirigendosi verso Genova. Ciò che ha sorpreso gli osservatori è la loro successiva scomparsa, come se fossero stati inghiottiti nell’oscurità della notte. Tuttavia, l’ufologo Maggioni ha prontamente precisato che si è trattato semplicemente di satelliti Starlink, un gruppo di 56, lanciato da Cape Canaveral, il cui passaggio era previsto per le 22:15 ed è stato visibile in tutta Italia. Apparsi da Ovest, i satelliti si sono spostati verso Sud/Est. Non si è trattato di un passaggio completo, in quanto sono scomparsi nell’ombra della Terra prima di raggiungere l’orizzonte opposto. Nelle prime fasi, il loro aspetto è risultato decisamente “anomalo”, essendo ancora molto vicini l’uno all’altro e scorrendo nel cielo in fila indiana e a distanze ravvicinate. Nel corso del tempo, si allontaneranno unendosi all’enorme costellazione formata da migliaia di satelliti.

Il trenino di puntini luminosi: come e quando vedere i satelliti Starlink

I satelliti Starlink, lanciati per la prima volta nel 2019, vengono utilizzati per fornire Internet a banda larga a utenti di tutto il mondo. Negli ultimi 4 anni l’azienda ne ha mandati in orbita oltre 3mila e prevede di lanciarne ancora di più: alla fine dell’anno scorso, la Federal Communications Commission ha approvato la richiesta di SpaceX di dispiegare 7.500 veicoli in orbita terrestre bassa.

In genere sono proprio i lanci ad essere responsabili della creazione del trenino di luci. Dopo che i satelliti vengono dispiegati, continuano a viaggiare allineati. Mentre rimangono alla giusta elevazione con l’orientamento corretto, il Sole risplende sui satelliti, rendendoli visibili da terra. I satelliti, tuttavia, non rimangono visibili a lungo. E’ possibile vedere una catenina Starlink brillare nel cielo più volte in una notte a causa della velocità con cui si muovono, ma alla fine poi vanno ad occupare le proprie orbite.

Mentre i satelliti rimangono visibili, ci sono una manciata di siti online che possono aiutare a trovarli in cielo. Per vedere le caratteristiche scie luminose è possibile avvalersi dei seguenti strumenti.

Find Starlink, disponibile online e come app, consente di tracciare il trenino di satelliti nelle vicinanze 3 tre modi diversi: per città, per coordinate o utilizzando la scheda “Live Map”. Se si sceglie una delle prime due opzioni, è possibile visualizzare una pagina dei risultati con informazioni su quando si può vedere un’altra parata di Starlink. Secondo lo sviluppatore, Find Starlink traccia solo il primo satellite di ogni catena, altrimenti “la pagina dei risultati diventa molto disordinata“.

Disponibile anche online e tramite App Store, satellitemap.space si basa sui dati di tracciamento disponibili su space-track.org per mostrare le posizioni Starlink. Questo sito utilizza un globo simile a Google Earth per visualizzare dove sono in orbita i satelliti e le catenine Starlink. Si può fare clic su ciascun satellite per vedere il suo percorso recente, quando è stato lanciato, la sua altitudine e altro. Se si aggiunge una posizione sulla mappa, il sito calcolerà se e quando uno specifico satellite vi passerà sopra.

C’è anche questo sito web, https://james.darpinian.com/satellites/?special=starlink, creato da James Darpinian, ingegnere grafico di Google. Sul sito di Darpinian, si può consentire al browser di accedere alla propria posizione. La localizzazione avviene immediatamente in una mappa a sinistra dello schermo. Sulla destra, si vedrà un video che mostra il cielo nella propria posizione. All’interno del video (che sembra essere l’opzione Streetview di Google Maps, ma puntato verso il cielo), è possibile visualizzare le costellazioni visibili e il percorso dei satelliti Starlink più vicini. Si può anche alternare tra diversi orari di visualizzazione e programmare un promemoria.