“Occhi” puntati sugli uragani: conto alla rovescia per nuovo lancio di CubeSat TROPICS

Il secondo set di CubeSat TROPICS della NASA verrà lanciato a breve per una missione di studio degli uragani. I due minuscoli satelliti decolleranno con un veicolo Electron di Rocket Lab dal Launch Complex 1 sull’Isola del Nord della Nuova Zelanda, durante una finestra di 70 minuti che si aprirà alle 05:30 ora italiana di domani, 26 maggio. Il lancio era originariamente previsto oggi, ma Rocket Lab lo ha posticipato di quasi 24 ore a causa del maltempo.

Il lancio, soprannominato “Coming to a Storm Near You“, è il 2° che Rocket Lab effettuerà per il programma TROPICS, abbreviazione di “Time-Resolved Observations of Precipitation Structure and Storm Intensity with a Constellation of Small Sats”. Il precedente lancio TROPICS di Rocket Lab, chiamato “Rocket Like a Hurricane”, ha inviato 2 CubeSat di una costellazione pianificata di 4 veicoli spaziali nell’orbita terrestre bassa il 7 maggio. La speranza è che i 4 satelliti siano tutti operativi in ​​tempo per l’inizio della stagione degli uragani del 2023 in Nord America.

La missione dei CubeSat TROPICS

TROPICS studierà le intense tempeste tropicali in termini di precipitazioni, temperatura e umidità quasi ogni ora. Tali dati hanno il potenziale per salvare vite e mezzi di sussistenza. I CubeSat TROPICS verranno posizionati in un’orbita terrestre bassa unica sopra le regioni tropicali del pianeta. L’orbita è inclinata in modo tale da attraversare qualsiasi tempesta circa una volta ogni ora.

I funzionari della NASA hanno affermato che le misurazioni a microonde in rapido aggiornamento che TROPICS effettuerà sono molto importanti. Gli attuali satelliti per il monitoraggio del tempo possono effettuare misurazioni simili, ma solo una volta ogni 6 ore. “Fornire immagini più frequenti non solo migliorerà la nostra consapevolezza situazionale quando si forma un uragano,” ha spiegato Karen St. Germain, direttrice della Earth Science Division presso la sede della NASA a Washington. “I dati forniranno informazioni per i modelli che ci aiutano a stabilire come una tempesta sta cambiando nel tempo, il che a sua volta aiuta a migliorare le previsioni dei nostri partner come il National Hurricane Center e il Joint Typhoon Warning Center“.

Rocket Lab è la 2ª azienda a lanciare i CubeSat TROPICS. La prima, Astra, ha tentato il lancio di 2 veicoli nel giugno 2022, ma il razzo ha subito un’anomalia durante il volo e i CubeSat sono andati perduti. La NASA ha quindi selezionato Rocket Lab per lanciare i restanti 4 veicoli TROPICS in 2 missioni. I voli dovevano originariamente partire dal sito statunitense di Rocket Lab, presso il Mid-Atlantic Regional Spaceport presso la Wallops Flight Facility della NASA in Virginia, entro la fine dell’anno. Il programma si è spostato poi sul sito della Nuova Zelanda in modo che i 4 cubesat TROPICS potessero volare prima ed essere pronti per la stagione delle tempeste nell’emisfero settentrionale. La costellazione TROPICS orbiterà intorno alla Terra a un’altitudine di circa 550 km con un’inclinazione di circa 30 gradi. Tutte le unità della costellazione devono essere dispiegate entro lo stesso periodo di 60 giorni.