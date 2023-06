Allerta Meteo, finisce l’ondata di caldo e torna il maltempo: weekend di freddo anomalo e temporali

MeteoWeb

Ultima giornata di caldo oggi sull’Italia, con i picchi più alti stavolta concentrato al Centro e al Sud dove la temperatura massima ha raggiunto i picchi più alti dell’anno (ovviamente parziali) in Sicilia, Puglia e Calabria. La colonnina di mercurio ha toccato +39°C a Caltanissetta, Cirò, Bitetto e Acquaviva delle Fonti, +38°C a Barletta, Cerignola, Bitonto, Valenzano e Aragona, +37°C a Lecce, Altamura, Terlizzi, Cassano delle Murge, Francavilla Fontana, Castrovillari, Mascalucia, Forza d’Agrò, +36°C a Catania, Pedara, Cosenza, Crotone, Fasano, Ostuni, Castellana Grotte, Putignano, Noci, Locorotondo, Cisternino, Spinazzola, Lucera e San Severino Marche, +35°C a Siracusa, Ancona, Chieti, Gioiosa Ionica, Acri, Lattarico, Montalto Uffugo, Corigliano Calabro, Nicolosi e Belpasso, +34°C a Palermo, Messina, Reggio Calabria, Taranto, Brindisi, Martina Franca e Giarre.

E’ stato un venerdì di caldo importante anche al Nord/Ovest, tra Piemonte e Lombardia, a causa del foehn: i picchi più alti nel cuore della Lombardia con +36,9°C a Cassano d’Adda, +36,7°C a Soncino, +36,2°C a Treviglio e Crema mentre tra le principali città abbiamo +35°C a Cremona, +34°C a Milano, Brescia, Bergamo, Lodi e Pavia, +33°C a Torino e Alessandria. Temperature invece molto più basse al Nord/Est, in modo particolare in Veneto dove i forti temporali nelle ore centrali della giornata hanno mantenuto le temperature massime sotto i +30/+31°C un po’ ovunque, con picchi di massime under +28°C nel padovano, le zone più colpite dai temporali.

Adesso, in serata, stanno esplodendo i primi temporali da fronte freddo tra Romagna, Toscana, Umbria e Marche: le temperature sono già crollate a +21/+22°C nelle zone più colpite, in Romagna ovunque da Ravenna a Rimini, con violenti nubifragi nel cesenate dove spiccano i 47mm di pioggia caduti a Roncofreddo, i 26mm di Savignano sul Rubicone, i 25mm di Cesenatico, i 21mm di Sogliano al Rubicone. Nubifragi anche tra Umbria e Marche: 13mm di pioggia e temperatura crollata a +17°C a Gualdo Tadino, addirittura 36mm di pioggia a Marsciano (Perugia). Nelle zone colpite dai temporali, ben evidenziate dall’ultimo aggiornamento satellitare, è di fatto improvvisamente piombato l’autunno:

Nelle prossime ore si concluderà la prima ondata di caldo dell’estate che – come ampiamente preannunciato nelle previsioni meteo di MeteoWeb – è stata breve e intensa ma senza eccessi di caldo particolarmente significativi. Le immagini delle temperature ad 850hPa previste per le prossime ore evidenziano chiaramente come l’aria calda sta indietreggiando verso il nord Africa per la spinta fredda proveniente dall’Europa centrale e dalla Germania. Già nelle prime ore di domani, sabato 24 giugno, in gran parte d’Italia e in modo particolare su tutto il Centro/Nord avremo isoterme inferiori a +15°C a circa 1.500 metri di altitudine, ben al di sotto rispetto alle medie del periodo. E domenica questo valore avrà abbracciato anche quasi tutto il Sud, Sicilia compresa (ad unica eccezione di Salento e Sardegna):

Ovviamente questo tracollo termico non sarà scevro di fenomeni meteo estremi.

Allerta Meteo, tutti i dettagli sul forte maltempo di sabato 24 giugno

Il maltempo seguirà il fronte freddo: sabato mattina avremo temporali molto forti sulle Marche, in estensione all’Abruzzo, e persistenti in Romagna. Nelle ore centrali della giornata il maltempo più estremo colpirà l‘Abruzzo, il Lazio, il Molise e la Campania settentrionale. I fenomeni temporaleschi di sabato mattina saranno violentissimi sulle coste del medio Adriatico, dapprima nelle Marche e poi in Abruzzo, con trombe d’aria, nubifragi e grandinate. Attenzione alle attività all’aperto: sono assolutamente sconsigliate.

Nel pomeriggio di sabato il maltempo si concentrerà su Lazio e Campania, anche qui con fenomeni estremi. Probabili trombe d’aria sulle coste, attenzione a frequentare le spiagge e i litorali: sarà estremamente pericoloso. Sabato sera, poi, nuvolosità sparsa e piogge diffuse su Basilicata e Calabria tirrenica, con temperature in forte calo anche al Sud.

Allerta Meteo, il maltempo di domenica 25 giugno al Sud

Domenica 25 giugno il maltempo sarà concentrato al Sud, in modo particolare in Calabria con forti temporali, grandinate, trombe d’aria e nubifragi lungo tutto il versante tirrenico e nelle zone interne della Regione. Nonostante il calo termico, invece, rimarrà bello in Puglia, su gran parte della Sicilia (ma molte nubi e qualche pioggia interesseranno palermitano e messinese, sul Tirreno) e sulla Calabria jonica, oltre che in Sardegna dove continuerà sempre a splendere il sole. Al Centro/Nord, invece, sarà una splendida domenica di sole senza eccessi di caldo.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: