Allerta Meteo Toscana: domani chiusi parchi e cimiteri a Livorno

Considerata la rilevanza dei fenomeni previsti dall’allerta meteo arancione per domani diramata dalla Regione Toscana, il Comune di Livorno ha disposto la chiusura dei parchi e dei cimiteri cittadini, dalle 12 di domani 30 giugno, alle 8 di sabato 1 luglio. Le scuole invece, saranno aperte. Agli studenti e al personale scolastico, ancora impegnati con le lezioni e con gli esami, spiegano dal Comune, si consiglia comunque di osservare scrupolosamente i seguenti consigli e accorgimenti raccomandati dalla Protezione Civile a tutta la popolazione.

