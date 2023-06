Clima, Maggio è stato freddo e ultra piovoso in tutto il Mediterraneo: i dati Copernicus smentiscono i catastrofisti

MeteoWeb

Il mese di Maggio si è concluso con straordinarie anomalie pluviometriche positive nell’Europa meridionale, e in modo particolare in Italia e in tutta l’area Mediterranea. Inoltre è stato un mese freddo non solo in tutto il Mediterraneo, ma anche su gran parte d’Europa, in modo particolare tra Italia, Balcani, Turchia e Mar Nero. L’anomalia termica negativa è stata vastissima, coinvolgendo anche l’Egitto, il Medio Oriente e l’enorme penisola arabica. Molto freddo anche in India e Mongolia, oltre che in Australia. Ha fatto decisamente caldo, invece, in Russia e soprattutto in Canada.

A svelare i dettagli sul clima del mese, e del trimestre appena conclusi, è il Il Servizio per il Cambiamento Climatico di Copernicus (Copernicus Climate Change Service – C3S) implementato dal centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine per conto della Commissione europea con il finanziamento dell’UE, che pubblica regolarmente bollettini climatici mensili che riportano i cambiamenti registrati globalmente nella temperatura superficiale dell’aria, nella copertura del ghiaccio marino e nelle variabili idrologiche (cioè le precipitazioni). Tutti i risultati riportati si basano su analisi generate al computer utilizzando miliardi di misurazioni provenienti da satelliti, navi, aerei e stazioni meteorologiche di tutto il mondo.

Le temperature di Maggio 2023

Il mese è stato il secondo maggio più caldo a livello globale, con una temperatura inferiore di 0,1°C rispetto al maggio più caldo mai registrato.

La temperatura della superficie del mare e la temperatura dell’aria marina, calcolate in media su tutti i mari liberi dai ghiacci, sono state le più alte mai registrate nel mese di maggio.

Le temperature medie si sono avvicinate alla media nella maggior parte dell’Europa.

Alcune aree del Canada, dell’Africa e del Sud-Est asiatico sono state significativamente più calde del normale.

Nelle zone che vanno dall’India nord-occidentale alla Siberia meridionale e in Australia, la temperatura è stata notevolmente più bassa del normale.

Le condizioni di El Niño si sono manifestate nel Pacifico tropicale orientale.

Samantha Burgess, Vicedirettore del Servizio per il Cambiamento Climatico di Copernicus (Copernicus Climate Change Service – C3S), ha affermato, “Il mese di maggio 2023 è stato il secondo più caldo a livello globale, dal momento che le condizioni di El Niño continuano a manifestarsi nel Pacifico equatoriale. Le temperature oceaniche stanno già raggiungendo livelli record e i nostri dati indicano che la temperatura media di tutti i mari privi di ghiacci nel maggio 2023 è stata più alta di qualsiasi altro maggio.”

Il grafico di seguito mostra l’andamento delle temperature (°C) medie su mari privi di ghiaccio per il mese di maggio per il periodo compreso tra il 1979 e il 2023. Le barre blu chiaro indicano la temperatura della superficie del mare e le barre blu scuro indicano la temperatura dell’aria marina variata di 1°C. Fonte dei dati: ERA5. Credit: Servizio per il Cambiamento Climatico di Copernicus (Copernicus Climate Change Service/ECMWF). E’ vero che questo Maggio è stato il più caldo per questo particolare parametro, ma è anche vero che parliamo in valori assoluti di una media di +19,7°C per quanto riguarda la temperatura marina priva di ghiaccio, a fronte di un valore che tra 1979 e 1983 cioè nei primi cinque anni di rilevamenti, risalenti a 45 anni fa, era di +19,3°C. L’aumento della temperatura, quindi, è stato molto modesto: parliamo di +0,4°C in oltre 40 anni, quindi meno di +0,1°C ogni decennio. E tutto questo, considerando il maggio 2023 che è un picco al rialzo ben evidente nel grafico: lo scorso anno era stata di +19,5°C, quasi identica a quella di 45 anni fa, ed è logico immaginare che anche il prossimo anno tornerà sotto gli attuali +19,7°C. Un dato, quindi, molto lontano dalle profezie di sventura dei soliti catastrofisti del cambiamento climatico.

Le condizioni idrologiche (precipitazioni) di Maggio 2023

Condizioni più umide della media sono state registrate negli Stati Uniti sud-orientali, nelle regioni dell’Asia orientale, nell’Australia nord-occidentale e in Tanzania. Nel maggio 2023 sono state registrate condizioni più umide della media nella maggior parte dell’Europa meridionale e nella parte occidentale dell’Islanda; forti precipitazioni hanno provocato inondazioni in Italia e nei Balcani occidentali.

Condizioni più secche della media sono state registrate su gran parte della Penisola Iberica, sulla Danimarca, sui Paesi Baltici, sulla Scandinavia meridionale e su gran parte della Russia occidentale.

Oltre all’Europa, il maggio 2023 è stato più secco della media in vaste regioni del Nord America, nella Russia centrale, nell’Asia orientale e sudorientale, nel Corno d’Africa, nella maggior parte dell’Africa meridionale, in Australia e in Sud America.

Le regioni più umide della media comprendono il Nord America sud-orientale e sud-occidentale, l’Africa sud-orientale, il Brasile meridionale, il Pakistan e la Nuova Zelanda.

Le mappe mostrano le eccezionali precipitazioni in tutta l’area Mediterranea e in modo particolare in Italia, dov’è completamente finita l’emergenza siccità dei mesi precedenti:

Il riepilogo climatico della Primavera Boreale 2023

La primavera boreale del 2023 è stata più secca della media nella penisola iberica e nella maggior parte dell’Europa orientale. Le condizioni sono state più umide della media in Islanda, Irlanda, gran parte del Regno Unito, Italia e gran parte dell’Europa centrale e sudorientale. Già ad Aprile, infatti, in Italia aveva piovuto più della norma e questo elemento ha contribuito ad archiviare definitivamente il problema della siccità.

Al di là dell’Europa, la primavera boreale è stata più umida della media negli Stati Uniti occidentali e sudorientali, in alcune parti del Corno d’Africa, nella penisola arabica e nelle regioni dell’Asia centrale, nell’Australia settentrionale e nell’Africa meridionale occidentale. Il resto del Nord America, la maggior parte del Sud America e gran parte dell’Africa meridionale hanno registrato condizioni più secche della media.

Dal punto di vista delle temperature, in Europa è stata una primavera fredda nella Penisola Scandinava e nei Paesi centro/orientali, tra Germania, Balcani, Sud Italia e Turchia. A livello mondiale, importanti anomalie fredde in Australia, India e USA orientali, caldo invece in Canada e nell’area del Mar Caspio.

Le anomalie mensili e stagionali delle temperature nel mondo e in Europa

I grafici aggiornati con le temperature mensili globali e mensili e stagionali europee degli ultimi 43 anni evidenziano la reale entità del riscaldamento globale in atto. Come si può notare dal primo grafico, negli ultimi 43 anni oggi ci troviamo a circa +0,3/+0,4°C rispetto alla media storica del periodo, mentre negli anni ’80 eravamo a circa -0,2/-0,3°C rispetto a questa stessa media. Complessivamente, quindi, l’entità del riscaldamento globale è di circa +0,7°C negli ultimi 43 anni.