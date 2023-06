Elon Musk ha incontrato anche Meloni: colloquio di un’ora e mezza

MeteoWeb

È terminato l’incontro a Palazzo Chigi fra il Premier Giorgia Meloni ed Elon Musk, patron di Tesla, Twitter e SpaceX. L’incontro del Premier con il miliardario americano è durato circa un’ora e mezza. Come questa mattina, dopo l’incontro con il vicepremier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani, sempre a Palazzo Chigi, il fondatore di SpaceX è andato via a bordo di una Tesla bianca, eludendo i cronisti che lo attendevano.

Nel corso dell’incontro di oggi con il Premier, il numero uno di Tesla ha posto il tema, secondo quanto si apprende, di una “deregulation” dell’Europa in alcuni settori. Tra gli altri argomenti sul tavolo, secondo quanto riferito, anche il problema della natalità e i rischi derivanti dall’intelligenza artificiale. Musk, riferiscono le fonti, ha evidenziato che la premier Meloni “è molto focalizzata sull’interesse italiano”.

Elon Musk “è un grande imprenditore, innovativo. Abbiamo parlato di tante cose, di cybersicurezza, di spazio, di Twitter, di libertà dell’informazione, di politica industriale, di auto elettriche. E gli ho detto che l’Italia è il miglior Paese in Europa per investire. Con Tesla? Investire in generale nel nostro Paese“, ha detto Tajani, arrivando a Palazzo Chigi per la riunione del Consiglio dei Ministri a proposito del suo incontro con l’imprenditore.

“Incontro a Roma con Elon Musk. Abbiamo parlato di automotive ed aerospazio, settori dove l’Italia dispone di manodopera e tecnologia all’avanguardia. Pronti a collaborare sulle sfide del nostro tempo come la cybersicurezza. Mi sono complimentato per i suoi successi imprenditoriali”, ha scritto, inoltre, Tajani su Twitter.