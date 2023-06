Allarme nelle Filippine: il tifone Guchol minaccia migliaia di persone in fuga dal vulcano Mayon

MeteoWeb

Migliaia di persone che sono fuggite dalle loro case nelle Filippine per sfuggire a un vulcano “irrequieto” devono fare i conti con un’altra minaccia che sta complicando le evacuazioni in corso: le piogge monsoniche che potrebbero essere scatenate da un tifone in avvicinamento. Più di 6mila abitanti dei villaggi sono stati costretti a lasciare le comunità rurali entro un raggio di 6 km dal cratere del vulcano Mayon, nella provincia nordorientale di Albay. I funzionari locali hanno reso noto che anche altre migliaia potrebbero dover essere trasferite.

Nel frattempo le autorità hanno avvertito che il tifone Guchol, che si sta avvicinando alle Filippine dal Pacifico, dovrebbe costeggiare l’arcipelago, generando nel Paese forti piogge, una notizia sgradita per coloro che vivono sulle pendici di Mayon.