Incendi in Canada: un grande pennacchio di fumo avanza sull’Atlantico

MeteoWeb

Le centinaia di incendi in corso in Canada stanno provocando disagi in gran parte del Nord America, con il fumo arrivato a coprire diversi stati americani, creando atmosfere surreali anche in grandi città come New York. Negli ultimi anni, il fumo degli incendi dal Canada è passato più volte sugli Stati Uniti nordorientali ogni estate, ma spesso passa inosservato perché è relativamente alto nell’atmosfera. Non è stato così questo mese. Nella prima settimana di giugno, infatti, grandi quantità di fumo degli incendi in Québec si sono riversate a sud negli Stati Uniti orientali e hanno degradato la qualità dell’aria a livello della superficie che respirano decine di milioni di persone.

I venti tipicamente spostano il fumo degli incendi in Québec verso est e verso il mare. Ma nel giugno 2023, una persistente depressione costiera centrata vicino alla Prince Edward Island ha invece deviato il fumo a sud, negli Stati Uniti. L’immagine satellitare di oggi (in alto) mostra un grande pennacchio di fumo estendersi anche sul Nord Atlantico, tra due “tappeti” di nubi.

“L’inquinamento superficiale del fumo da New York all’area DC è senza dubbio il più significativo almeno dal luglio 2002, quando si è verificata una situazione simile con gli incendi vicini in Québec“, ha affermato Ryan Stauffer, scienziato atmosferico presso il Goddard Space Flight Center della NASA. “Questo evento sta rivaleggiando e in alcuni casi probabilmente supererà l’inquinamento da fumo osservato nel 2002″.