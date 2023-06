Maltempo Abruzzo, grandine, frane e allagamenti nella Marsica: blackout ed evacuati a Celano | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Il maltempo che anche oggi ha colpito l’Italia non ha risparmiato l’Abruzzo. Particolarmente colpita la Marsica est, soprattutto i comuni di Aielli e Celano con pioggia incessante e grandine che hanno provocato l’allagamento di gran parte delle strade, specie vicino la stazione ferroviaria di Celano. In questa località, sono caduti 28mm di pioggia in circa 20-30 minuti. Dal primo pomeriggio di oggi, tre squadre dei Vigili del Fuoco della stazione di Avezzano sono a lavoro sul posto ed hanno evacuato due palazzine delle case popolari dove risedevano circa 15 persone. Si registrano anche piccole frane a Celano e ad Aielli. “È un disastro, ho attivato il Coc – afferma il sindaco di Celano Settimio Santilli – siamo senza corrente; sto aspettando il verbale dei Vigili del Fuoco e cercando di trovare una sistemazione agli evacuati“.

Maltempo Abruzzo, grandine e allagamenti a Celano

Maltempo Abruzzo, forte grandinata si abbatte su Celano

