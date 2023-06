Maltempo, “il Governo intervenga in Basilicata”: il 6 giugno riprende la circolazione dei treni

MeteoWeb

Riprenderà martedì prossimo, 6 giugno, “la circolazione ferroviaria sulla linea Taranto-Metaponto-Potenza, interrotta da ieri pomeriggio a causa di un’alluvione tra Campomaggiore, in provincia di Potenza, e Salandra, in provincia di Matera“. Lo ha annunciato l’ufficio stampa delle Ferrovie dello Stato, specificando che “le squadre dei tecnici di Rete ferroviaria italiana (società capofila del Polo infrastrutture del Gruppo Fs) sono già al lavoro per ripristinare la tratta compatibilmente con le condizioni meteo“.

Proprio oggi, il deputato Pd Enzo Amendola aveva commentato la situazione maltempo in Basilicata, chiedendo l’intervento del Governo. “Da diversi giorni, il territorio lucano è interessato da precipitazioni di estrema intensità, siamo preoccupati”. “Ieri – ha aggiunto il parlamentare eletto in Basilicata – il Materano è stato colpito da nubifragi che hanno purtroppo determinato diversi danni alle infrastrutture, con gravi disservizi nei trasporti. Chiediamo al Governo di attivarsi immediatamente per il ripristino della tratta ferroviaria Metaponto-Potenza tra Ferrandina, Salandra e Grassano. Lo stesso vale per la Basentana. Si intervenga subito, non solo in situazioni di emergenza ma anche in maniera strutturale, su un territorio come quello lucano che è notoriamente fragile”, ha concluso Amendola.