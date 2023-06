Maltempo, Italia flagellata dai temporali: nuovi violenti nubifragi su Roma | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

La risalita di un ciclone dal Maghreb provoca forte maltempo sull’Italia. In questo momento, forti temporali sono in atto sul Centro Italia, ma anche sulle regioni del Sud. Un temporale si sta abbattendo anche su Roma, che oggi è al quarto giorno consecutivo di forte maltempo. Le piogge sono di nuovo ingenti sulla Capitale, in particolare sulla metà orientale della città. Segnaliamo: 86mm a Roma Vigne Nuove, 55mm a Roma Bufalotta, 52mm a Roma Salone, 51mm a Colle Prenestino, 43mm a Roma Prenestina Cocconi, 39mm a Roma Macao. Si registrano allagamenti delle strade e disagi per la viabilità nei settori della città coinvolti dal maltempo. La Polizia di Roma Capitale segnala criticità dovute ad allagamenti a Ponte Salario, corso Trieste, circonvallazione Nomentana, sottopasso Collatina, via Sansoni, zona Cassia e Tiburtina San Lorenzo. Già ieri la città era stata colpita da un forte nubifragio che avevano impegnato i vigili del fuoco in circa 200 interventi.

Diverse decine di bambini sono intrappolati, con i loro animatori, in un centro estivo a Fidene. La struttura è circondata dall’acqua. Al momento non si hanno altri dettagli se non che i Vigili del Fuoco di Roma li stanno raggiungendo con l’ausilio di gommoni per accertarsi delle loro condizioni. Il nubifragio ha causato grossi disagi nella zona anche a Labaro, dove i pompieri stanno intervenendo con idrovore per liberare sottopassi e seminterrati allagati.

Forti piogge si registrano anche in altre zone della provincia di Roma. Segnaliamo: 80mm a Formello, 63mm a Osteria Nuova, 54mm a Riano.

Nuovi allagamenti a Roma, le immagini dalla zona Torre Angela

Restando sul Centro Italia, nelle Marche si registrano finora 53mm a Spindoli, 47mm a Valfabbrica, 43mm a Fontignano, Gualdo Tadino. In Umbria, diversi allagamenti di strade e sottopassi si registrano a Terni, coinvolgendo in alcuni casi anche abitazioni, cantine, garage e negozi in seguito alla pioggia caduta abbondante. Difficoltà sono state segnalate in via del Rivo, in via Bramante, nella zona di vocabolo Sabbione, in via del Sersimone, nel piazzale antistante il cimitero e in diverse altre situazioni. I Vigili del Fuoco – impegnati in poco meno di una trentina di interventi – hanno operato anche per allagamenti presso un centro riabilitativo in zona Fiori e in una scuola di danza in via del Sersimone. Un incidente stradale si è verificato lungo il raccordo Terni-Orte, a poche centinaia di metri dallo svincolo ovest della città. Anche sul territorio di Amelia si registrano interventi, in particolare per alberi caduti lungo la Tiberina e sulla strada che conduce alla frazione di Foce.

Nubifragi anche in Sardegna, dove si registrano criticità dovute ad allagamenti. Segnaliamo finora: 66mm a Goni, 64mm a Badesi, 63mm a Tertenia, 50mm a Ballao, 48mm a Silius, 40mm a Iglesias.

Il maltempo provocato da questo ciclone si intensificherà nelle prossime ore, provocando forti temporali, con rischio di fenomeni estremi, al Centro-Sud. Prestare massima attenzione.

