Il maltempo bersaglia il Centro/Nord: 4.300 fulmini in Toscana in 3 ore, piogge battenti a Genova | FOTO

Imperversa il maltempo in queste ore al Centro/Nord, forti temporali si segnalano in particolare tra Liguria e Toscana. “Nelle ultime tre ore ci sono state 4.300 fulminazioni in Toscana, in particolare sulle zone costiere, 62 millimetri di pioggia cumulati a Livorno, 43 a Coltano (Pisa), 40 a Collesalvetti e Cecina (Livorno, 38 a Villafranca in Lunigiana (Massa). La perturbazione sta ora attraversando le zone di Cortona e Sansepolcro con scarsa intensità,” ha comunicato via social il presidente della Regione, Eugenio Giani, che sta seguendo l’evoluzione delle condizioni meteo alla luce della decisione della protezione civile di diramare per la giornata di oggi un’allerta arancione per temporali forti e rischio idrogeologico sul reticolo minore. Nelle prossime tre ore, ha proseguito Giani, “possibilità di nuovi forti temporali, con intensità oraria fino a 50 millimetri, sulla costa settentrionale e sulle zone più orientali della Toscana con colpi di vento e grandinate“.

Dalle prime ore della mattina strutture temporalesche interessano un po’ tutta la Liguria, concentrandosi in particolare sulla zona tra il Centro e il Levante. Arpal riporta che le precipitazioni, al momento (aggiornamento alle ore 12), sono localmente forti o molto forti: 78.8 millimetri in un’ora a Genova – S.Ilario, 75.6 millimetri in un’ora e 25.2 millimetri in 15 minuti a Viganego (comune di Bargagli, Genova), 62.2 millimetri in un’ora a Fontana Fresca (comune di Sori, Genova), 59.8 millimetri in un’ora a Barbagelata (comune di Lorsica, Genova), 53.6 millimetri in un’ora a Davagna (Genova), 53.0 millimetri in un’ora a La Presa (comune di Genova) e 50.4 millimetri in un’ora a Cabanne (comune di Rezzoaglio, Genova). La cumulata massima totale ancora a Barbagelata con 110.0 millimetri. I fenomeni sono accompagnati da fulminazioni. Da segnalare anche il rinforzo dei venti meridionali, in particolare sul Centro Levante, con una raffica di 96,8 km/h a Casoni di Suvero, nello Spezzino.

La Regione Liguria ha segnalato “piccoli allagamenti localizzati, ma nessun danno significativo“, facendo il punto sull’ondata di maltempo che sta colpendo il territorio dall’inizio della mattinata. La zona maggiormente interessante è quella centrale, attorno alla città di Genova, con precipitazioni diffuse dalla costa all’entroterra. La Regione, riprendendo una nota di Autostrade per l’Italia, rassicura anche sulla situazione dei ponteggi sul viadotto Bisagno, finiti nel mirino per un falso allarme distacco: “La situazione è in sicurezza e sotto controllo, nonostante le forti piogge. Nell’ambito dell’intervento in corso di ristrutturazione del viadotto, sono previste le fasi di smontaggio del ponteggio che, avvenendo in altezza, vengono comunque eseguite con personale tecnico e movieri in viabilità ordinaria proprio per gestire l’eventuale caduta di oggetti. Una delle fasi di smontaggio prevede che la rete di protezione venga messa ‘in banda’, cioè appunto resti oscillante, per poi, una volta smontato il tavolato, essere rialzata e posta a protezione verticale“.

Le forti piogge che stanno colpendo Genova da questa mattina hanno causando infiltrazioni d’acqua nel reparto di rianimazione al primo piano del pronto soccorso dell’ospedale policlinico San Martino, rendendo necessaria l’evacuazione di 6 pazienti: lo ha reso noto la direzione sanitaria del policlinico genovese. Le infiltrazioni sono avvenute in più punti e i 6 pazienti , “trasportati su gomma – spiega la direzione sanitaria del San Martino – a causa dell’allagamento del tunnel del Monoblocco dedicato ai trasporti interni, sono stati equamente suddivisi tra i reparti di rianimazione al terzo e al quarto piano del Monoblocco“.

