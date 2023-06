Maltempo Marche: allagamenti e smottamenti a Fabriano, Cantiano isolata dopo una frana | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

In questo pomeriggio di forti temporali sull’Italia, con disagi in molte regioni, non sono state risparmiate neanche le Marche. Fabriano (Ancona) è stata colpita da un nubifragio, il secondo nel giro di dieci giorni, che ha creato problemi nella circolazione ferroviaria e stradale. Sono stati attivati autobus sostitutivi lungo la linea Ancona-Fabriano-Roma per una frana in Umbria, tra Terni e Giuncano. I treni regionali che collegano le tre regioni del Centro Italia hanno effettuato percorso ridotto. “È caduta una quantità d’acqua impressionante in pochissimo tempo. Al momento, non ci sono sfollati e non risultano danni a persone, per fortuna. L’invito è alla massima prudenza, a non restare nei piani seminterrati, a non mettersi in viaggio se non strettamente necessario“, l’appello del sindaco di Fabriano Daniela Ghergo.

A Fabriano si sono allagate alcune zone cittadine e frazioni, ad Attiggio, Argignano e in località Case Tiberi, nei pressi della zona di Rocchetta Bassa. Al lavoro i Vigili del Fuoco del distaccamento cittadino, insieme ai colleghi di Arcevia e Jesi, e volontari della Protezione Civile: moltissime le chiamate per segnalare allagamenti di garage e alberi e rami caduti in strada. È stato necessario, sulla Strada provinciale 15, mettere il senso unico alternato con impianto semaforico. Acqua mista a terra si è riversata lungo la strada in via Serraloggia e in via Fratelli Latini. Si monitorano i corsi d’acqua, ma al momento non sembrano esserci situazioni di particolare pericolo.

Maltempo, frana a Cantiano: paese isolato

Un nubifragio ha colpito anche Cantiano, nell’entroterra pesarese, Comune già pesantemente colpito dall’alluvione del 15 settembre 2022. Una nuova frana ha bloccato la nuova Flaminia SS3, che collega Cagli a Cantiano. Era già scesa il 15 settembre, bloccando la circolazione e oggi, a causa del maltempo, la terra è di nuovo scivolata giù, bloccando la strada ed isolando Cantiano. Anche la vecchia Flaminia è chiusa e per questo è stato necessario fare in fretta da parte di Anas per rimuovere la terra, con la speranza che il maltempo non continui. Il sindaco Alessandro Piccini sta aggiornando i cittadini via social su quando potrà essere riaperta la strada per uscire dall’isolamento. L’unico modo per raggiungere Cantiano è il Passo della Scheggia, dopo la chiusura per lavori da mesi del Passo della Contessa.

La Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta gialla per temporali, in vigore fino alla serata di domani.

Frana sulla nuova Flaminia SS3, Cantiano isolata

