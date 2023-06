Maltempo, notte di forti temporali: tempesta di fulmini e saette al largo di Roma

MeteoWeb

E’ una notte di forti temporali sull’Italia centrale e in modo particolare sulle coste del Lazio, dove il mar Tirreno sta sfornando celle temporalesche particolarmente intense. Una grande tempesta di fulmini e saette sta regalando un vero e proprio spettacolo pirotecnico al largo di Roma. Nella Capitale continua a piovere a tratti in modo intenso con +18°C e oltre 50mm di pioggia giornaliera nelle zone più occidentali della città.

Il maltempo prosegue ormai da ore, in modo particolare a Roma anche da giorni, e continuerà almeno fino a giovedì (compreso).

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: