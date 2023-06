Allerta Meteo, inizia nuova violentissima ondata di maltempo: mercoledì e giovedì due giorni terribili

MeteoWeb

Il maltempo continua a flagellare l’Italia, senza sosta, con forti temporali sparsi su gran parte del Paese e in queste ore in modo particolare nelle Regioni del Centro e del Nord. Da domani attenzione alla pericolosa intensificazione dei fenomeni nelle stesse aree e alla loro contestuale estensione anche al Centro/Sud. Intanto continua a diluviare in Piemonte dove, dopo la pioggia record di ieri notte a Torino, oggi sono già caduti altri 121mm di pioggia a Cellio, 105mm al Mottarone, 80mm a Masserano, 74mm a Verbania, 66mm a Caluso, 60mm a Stresa e Massazza, 56mm a Verolengo, 53mm a Brandizzo e Poirino, 52mm a Caselle Torinese, 46mm a Cumiana, 45mm a Venaria Reale, e anche altri 20mm in centro a Torino.

Si tratta di quantitativi pluviometrici eccezionali, ancora parziali in quanto sta tuttora piovendo su buona parte della Regione. Grandi piogge che danno continuità ad un periodo eccezionalmente piovoso iniziato ormai due mesi fa, al punto che ha completamente archiviato l’emergenza siccità dei 16 mesi precedenti. Proprio il Piemonte, che era la Regione più colpita dal fenomeno siccitoso, adesso sta vivendo quest’eccezionale surplus idrico tanto che le immagini che arrivano dalla Regione sono quelle di campi allagati, falde acquifere stracolme, corsi d’acqua in piena.

Ma il maltempo di queste ore non è limitato al Nord/Ovest. Forti temporali stanno colpendo oggi gran parte del Paese e in modo particolare il Centro Italia nel pomeriggio. Un violento nubifragio ha colpito Pisa, diluvia anche a Siena, Arezzo, intorno al Lago di Bolsena e su gran parte di Roma, dove da due giorni si susseguono intensi nubifragi con disagi per gli allagamenti e il forte vento.

A causa di questi temporali, le temperature crollano su valori particolarmente bassi, come se fossimo in pieno autunno: a Siena, Arezzo e Perugia abbiamo appena +18°C in pieno giorno, a Viterbo la colonnina di mercurio è piombata addirittura a +17°C, temperature tipiche di metà novembre.

Lo scenario attuale rispecchia perfettamente l’andamento previsionale del preciso modello Moloch (ISAC-CNR) da cui emerge chiaramente anche la tendenza di questi temporali nelle prossime ore, in estensione anche su Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Puglia.

Allerta Meteo: maltempo in intensificazione nelle prossime 48 ore

Attenzione alla grave escalation del maltempo nei prossimi due giorni. Domani, mercoledì 14 giugno, avremo forti temporali in Sardegna sin dalle prime ore del mattino, in rapida risalita verso il resto d’Italia. Piogge forti anche nella Sicilia occidentale, su Trapani e Palermo, come avamposto di un sistema perturbato che risalirà dal Maghreb dove si abbatterà con fenomeni meteo estremi su Algeria e Tunisia. Sempre al mattino altri forti temporali colpiranno Liguria, alta Toscana ed Emilia, oltre a fenomeni sparsi a macchia di leopardo su tutto il resto del Paese.

La situazione degenererà nel pomeriggio, con forti temporali insistenti su Sardegna e su tutto il resto del Centro/Sud, i più violenti tra Emilia Romagna, Marche, Umbria, Toscana, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria settentrionale. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli sono particolarmente impressionanti con piogge torrenziali in varie località, dove potranno verificarsi gravi alluvioni (oltre 150mm di pioggia in poche ore).

Stavolta non si tratterà di eventi isolati come quelli dovuti all’instabilità termo-convettiva delle ultime settimane. Si tratta di una vera e propria perturbazione che insisterà anche dopodomani, giovedì 15 giugno, più concentrato al Centro/Sud con piogge torrenziali su gran parte d’Italia in quella che sarà una giornata a tutti gli effetti autunnale. Invitiamo alla massima prudenza e a un monitoraggio meteorologico costante e continuo: i fenomeni in arrivo nei prossimi due giorni saranno molto estremi e potranno degenerare in gravi criticità. E’ alto il rischio di nuove trombe d’aria, dopo le già numerose degli ultimi giorni, ma anche di forti grandinate, colpi di vento impetuoso e piogge torrenziali.

