Forte maltempo sull’Italia, nubifragi in Emilia Romagna e Marche: nuovi allagamenti a Ravenna e Fano | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Altra giornata di forti temporali e temperature al di sotto della media del periodo in Italia. Il maltempo è diffuso da Nord a Sud ma le regioni più colpite dalle piogge risultano essere Marche, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia. Particolarmente colpita Ravenna, dove un nubifragio ha scaricato 58mm di pioggia in poco più di 60 minuti, ossia più della pioggia attesa nel mese di giugno. Segnalati diversi allagamenti in città, soprattutto nelle vie del centro, come testimoniano le immagini diffuse dalla pagina Facebook Emilia Romagna Meteo. Le intense precipitazioni che hanno colpito i rilievi tra Forlivese e Cesenate, nella zona Pieve di Rivoschio, Ranchio, Linaro, Piavola e Spinello, hanno fatto aumentare il livello dei corsi d’acqua. In particolare – spiegano da Emilia Romagna Meteo – il torrente Borello è aumentato di circa un metro e sfiora la soglia di allerta 2 su 3. Anche il Voltre, a Teodorano, è aumentato di 1 metro e sfiora la soglia di allerta 2 su 3.

Tra i dati pluviometrici più rilevanti di questa giornata finora in Italia, segnaliamo: 80mm a Trieste, 74mm a San Lorenzo in Campo (PU), 68mm a Tornazzano, frazione di Filottrano, nell’Anconetano, 58mm a Ravenna, 56mm a Cervignano del Friuli, 48mm a Fano, 47mm a Carlino, 46mm a Carpegna, 45mm a Piagge, Bosco Mesola, 41mm a Metauro, 40mm a Bertiolo, 35mm a Forlì, 30mm a San Giovanni in Marignano, 27mm a Cesena.

Allagamenti a Ravenna dopo un forte nubifragio

Intenso nubifragio provoca nuovi allagamenti a Ravenna

Spiccano anche i 50mm di pioggia caduti all’alba a Roma Spinaceto, dove la caduta di un albero ha ferito una donna, 46mm a Borgo San Michele (Latina), 44mm a Ostia. I forti temporali che hanno colpito la Sicilia, invece, hanno provocato disagi nei voli aerei.

Maltempo Marche: allagamenti nelle province di Ancona, Pesaro Urbino e Ascoli Piceno

A causa delle forti piogge, intervallate a schiarite, si registrano disagi in alcune zone delle province di Ancona, Pesaro Urbino e Ascoli Piceno. Nell’Anconetano, si sono verificati allagamenti di strade, una voragine sulla sede stradale e una piccola frana a Fabriano mentre tra Casine di Ostra, nel Senigalliese, e Polverigi, i Vigili del Fuoco hanno compiuto una decina di interventi per l’allagamento di alcuni locali sotterranei e strade, anche se al momento non si sono grandi criticità. Sono una ventina gli interventi effettuati dai pompieri in provincia di Pesaro Urbino, in particolare nel Fanese, sempre per qualche piccolo allagamento di cantine o di strada. Nell’Ascolano, si è registrata la frana di una scarpata con acqua e fango che sono finiti sulla strada provinciale 17 in località Rotella. Al lavoro per i necessari interventi i Vigili del Fuoco e personale della Provincia.

In gommone nelle strade allagate a Fano

Locali allagati a Fano dopo il nubifragio

Nubifragio a Fano, strade allagate

Continuano i temporali

Pochi minuti fa, un forte temporale ha colpito la città di Torino, in particolare la zona sud, mentre altri nuclei temporaleschi sono attivi nel nord della regione. Altri forti temporali sono ancora in atto in alcune zone di Veneto, Friuli Venezia, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Sicilia e Sardegna.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: