Maltempo Sicilia, super temporale fa piombare Trapani in pieno inverno: voli dirottati | LIVE

Un violentissimo temporale sta colpendo in modo molto violento Trapani, dove diluvia (38mm di pioggia accumulata) ma soprattutto fa freddo come se fossimo in pieno inverno. La temperatura sulla città costiera della Sicilia occidentale è piombata addirittura a +15°C in pieno giorno, come in una giornata tipica di fine gennaio.

A causa del maltempo, diversi voli sono stati dirottati. In modo particolare pesanti disagi per i passeggeri del FR8003 di Ryanair partito da Bologna e deviato a Palermo per il forte temporale in atto su Birgi.

