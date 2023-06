Maltempo, violenti nubifragi in Puglia: voli dirottati a Brindisi, tragedia sfiorata a Lecce | FOTO

MeteoWeb

La Puglia è tra le regioni più colpite oggi dal maltempo provocato dal ciclone in risalita sul Maghreb e che ora ha raggiunto l’Adriatico. Violenti temporali continuano ad interessare la regione, provocando nubifragi responsabili anche di criticità in alcune località. In questo momento, i fenomeni più intensi sono in atto nel Salento. Tra i dati pluviometrici più rilevanti registrati finora nella regione, segnaliamo: 82mm a Brindisi, 80mm a Cagnano Varano, 65mm a Lequile, 52mm a Vico del Gargano, 47mm a Vieste, 46mm a Galatone, Ruvo di Puglia, 39mm a Martina Franca, 38mm a Squinzano, 35mm a Castellana Grotte, 30mm a Lecce.

La situazione più grave è quella di Brindisi, dove si registrano allagamenti e numerosi disagi alla circolazione non solo veicolare, ma anche sulla linea ferroviaria e sul traffico aereo della giornata. La linea ferroviaria Bari-Lecce ha subito forti rallentamenti per la caduta di rami nel tratto di Brindisi. Richiesto l’intervento di personale tecnico. Ritardo sui treni regionali e ad alta velocità di almeno 60 minuti. Sono almeno 80 invece i minuti di ritardo del treno partito da Lecce alle 11:15 e che sarebbe dovuto arrivare a Roma Termini alle 16:55. Non sono da escludere limitazioni di percorso e cancellazioni.

Il volo Ryanair partito da Verona e diretto a Brindisi, con arrivo previsto alle 13:45, è stato dirottato altrove a causa dell’allagamento della pista. Per le stesse ragioni sono slittate di diverse ore le partenze dei voli diretti a Malpensa a Fiumicino e Torino con ripercussioni negative a cascata sui voli del pomeriggio.

Il maltempo in Puglia ha causato danni anche nel Salento. A Lecce, attimi di paura nelle prime ore del pomeriggio in via Casotti nel quartiere San Lazzaro per l’improvviso cedimento di un grosso albero, caduto lungo la pista ciclabile adiacente la strada. Alcuni ciclo amatori e automobilisti stavano passando in quegli attimi e solo per poco si è evitato il peggio. Sul posto sono intervenuti agenti della polizia locale e i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a tagliare alcuni rami pericolanti di un secondo arbusto. A Santa Maria al Bagno, marina di Nardò, la pioggia caduta si è trasformata in una suggestiva cascata d’acqua sulla scalinata che dalla strada porta giù all’arenile. Un’enorme massa d’acqua che poi si è riversata in mare.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: