Maltempo Roma, centro estivo allagato a Fidene: decine di bambini soccorsi con gommoni

Diverse decine di bambini sono intrappolati, con i loro animatori, in un centro estivo a Fidene dopo il violento nubifragio che si è abbattuto su Roma. La struttura è circondata dall’acqua. Al momento non si hanno altri dettagli se non che i Vigili del Fuoco di Roma li stanno raggiungendo con l’ausilio di gommoni per accertarsi delle loro condizioni. Il nubifragio ha causato grossi disagi nella zona anche a Labaro, dove i pompieri stanno intervenendo con idrovore per liberare sottopassi e seminterrati allagati.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: