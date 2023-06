Maltempo Molise, forte temporale a Campobasso: allagamenti e smottamenti | VIDEO

MeteoWeb

I temporali pomeridiani che anche oggi hanno colpito molte regioni d’Italia da Nord a Sud non hanno risparmiato il Molise. In particolare, un forte temporale ha colpito Campobasso, scaricando fino a 37mm di pioggia sulla zona occidentale della città tra le 16:30 e le 17:30. In pochi minuti, la pioggia intensa ha causato allagamenti nel centro, soprattutto in zona di porta Napoli e via Conte Verde, arrivando nei garage e negli scantinati. Segnalati anche disagi alla circolazione sulle strade.

A seguito del maltempo, oltre venti richieste di intervento sono arrivate al centralino dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Campobasso. Oltre agli allagamenti, si registrano anche smottamenti su strade periferiche. Il più importante è avvenuto sull’arteria del vecchio collegamento con l’ospedale di contrada Tappino, interessato da una frana favorita dal nubifragio.

