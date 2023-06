Maltempo estremo in Toscana: piogge torrenziali e anche un tornado | VIDEO

MeteoWeb

È una giornata di forte maltempo in Toscana, iniziata all’insegna delle forti piogge, che sono poi proseguite per tutto il giorno e sono ancora in atto su ampie zone della regione. Come se non bastasse, un tornado è stato segnalato nel tardo pomeriggio a Riotorto, in provincia di Livorno. Non è escluso che il vortice abbia provocato danni.

I dati pluviometrici più rilevanti indicano che nelle ultime 24 ore in Toscana sono caduti finora: 98mm di pioggia a Montisi, 91mm a Sann Ferdinando, 87mm a Monte Ginezzo, 85mm a Calzalunga, 68mm a Cortona, 66mm a Monticchiello, 62mm a Livorno, 52mm a Stagno, 48mm a Montepulciano, 47mm a Coltano, 46mm a Gorgona, 45mm a Torano, 44mm a Castiglion Fiorentino.

Un forte nubifragio ha colpito “la zona di Suvereto (LI) con 60mm di pioggia caduti in un’ora” nel tardo pomeriggio. Lo scrive sui social il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. “Temporali più attivi in linea dall’Elba alla provincia di Arezzo. Nell’ultima ora in queste zone cumulati fino a 20-30mm, caduti 61mm di pioggia in un’ora a Massa Marittima. Nella prossima ora temporali più probabili tra basso Livornese, basso Pisano, Senese, Grossetano e Aretino con punte fino a 40-60mm, sul resto della regione fenomeni più localizzati”, ha scritto ancora Giani.

A Livorno divieto di balneazione in tre tratti

Dopo le intense piogge di stamattina, l’amministrazione comunale di Livorno ha disposto, con ordinanza odierna del sindaco Luca Salvetti, il divieto temporaneo preventivo di balneazione in alcune aree cittadine. Sono interessati gli specchi d’acqua Bellana, Terrazza Mascagni e Accademia Sud. L’ordinanza è stata disposta dopo la segnalazione da parte di Asa dell’avvenuta attivazione di alcuni scaricatori di piena della rete fognaria, in seguito alle intense piogge di questa mattina. Asa ha segnalato un possibile sversamento anche al Rio Felciaio, la cui foce era però già stata interdetta ai bagnanti per tutta la stagione 2023 con ordinanza del 27 aprile scorso, in attesa della conclusione degli interventi di risanamento programmati. Adesso, spiegano dal Comune, occorrerà aspettare l’esito dei campionamenti già disposti da Arpat, in base ai quali il sindaco potrà revocare in tutto o in parte il divieto e ripristinare la balneazione.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: