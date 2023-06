Maltempo, forti temporali al Centro: allagamenti di strade e scantinati nel sud delle Marche | FOTO

MeteoWeb

È una giornata di forte maltempo al Centro-Nord. Piogge torrenziali hanno colpito Toscana e Liguria già in mattinata; forti temporali hanno interessato il Piemonte così come il Centro Italia, in particolare tra Umbria e Marche, mentre altri forti temporali sono in atto nel sud della Toscana e nel nord dell’Abruzzo. I dati pluviometrici più importanti da Marche e Umbria indicano: 52mm a Città di Castello, 40mm a Gualdo Tadino, 37mm a Tornazzano, 33mm a Polverigi, 27mm ad Ancona, 22mm a San Costanzo. Si registrano anche 30mm a Coppito e 24mm a L’Aquila, in Abruzzo.

Nelle Marche, le piogge hanno colpito con particolare intensità le province di Ancona, Macerata, Ascoli Piceno e Fermo, risparmiando il Pesarese. Sono stati diversi gli interventi dei Vigili del Fuoco per rimuovere rami caduti in strada e allagamenti di garage e scantinati. In sei circostanze i pompieri sono entrati in azione nel Maceratese per allagamenti di alcuni locali a Macerata e nella zona di Sforzacosta. Nei comuni di Camerino, San Severino, Sforzacosta e San Ginesio, l’acqua ha raggiunto alcuni centimetri di altezza allagando le strade. La Provinciale 78 di Passo Ripe San Ginesio si è riempita d’acqua che poi è defluita dopo la fine delle precipitazioni.

Anche in provincia di Ancona, disagi nello Jesino dove è caduto un albero a causa del maltempo. Ad Ancona, è scattato il divieto di balneazione da Torrette a Palombina, al Cardeto e alla piscina del Passetto dopo l’apertura degli scolmatori; la municipale ha chiuso prudenzialmente il sottopasso di via Caduti del Lavoro. A Jesi sono segnalati interventi per la rimozione di rami che hanno invaso alcune strade. Interventi dei Vigili del Fuoco per allagamenti di garage e scantinati a Porto Sant’Elpidio e Sant’Elpidio a Mare. Un temporale ha sorpreso i bagnanti sulle spiagge del Fermano.

Nell’Ascolano sta piovendo copiosamente anche sulla costa, a San Benedetto del Tronto, dove la pioggia ha allagato la maggior parte dei sottopassaggi, che sono stati chiusi. Le unità disponibili della Polizia locale sono impegnate ad impedire gli accessi ai sottovia con le auto di servizio poste di traverso, visto che in diversi casi non sono risultati sufficienti i nastri segnalatori e qualcuno si è avventurato ugualmente. I Vigili del Fuoco sono alle prese con diverse chiamate da parte di cittadini per disagi dovuti al maltempo. Una vedetta della capitaneria punta la zona del torrente Albula, da dietro gli scogli: un’ampia chiazza marrone che entra in mare dal corso d’acqua.

Il maltempo non si ferma in Toscana, dopo le forti piogge della prima parte di giornata. Un forte nubifragio ha colpito “la zona di Suvereto (LI) con 60mm di pioggia caduti in un’ora” nel tardo pomeriggio. Lo scrive sui social il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. “Temporali più attivi in linea dall’Elba alla provincia di Arezzo. Nell’ultima ora in queste zone cumulati fino a 20-30mm, caduti 61mm di pioggia in un’ora a Massa Marittima. Nella prossima ora temporali più probabili tra basso Livornese, basso Pisano, Senese, Grossetano e Aretino con punte fino a 40-60mm, sul resto della regione fenomeni più localizzati”, ha scritto ancora Giani.

