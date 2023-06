Mariani: “Precipitazioni più intense? Il cambiamento climatico non sia una scusa per le nostre inefficienze”

MeteoWeb

Luigi Mariani, agronomo e climatologo che insegna a Brescia, ha descritto così gli scompensi climatici di questa primavera particolarmente piovosa. “Io mi occupo di agro climatologia e cerco di capire quali possono essere i rimedi agli effetti delle precipitazioni estreme“, dice in una intervista a La Verità. “Non dobbiamo usare i cambiamenti climatici come la foglia di fico per coprire le nostre inefficienze – prosegue – Sono d’accordo sul fatto che il cambiamento climatico esista, che le temperature siano aumentate ma sono meno convinto del fatto che per questo ci sia stato un aumento dell’intensità delle precipitazioni“. Una teoria, sottolinea ancora Mariani, che “non ha fondamento nei numeri“.