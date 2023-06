Maltempo, violenti nubifragi nel Catanzarese: allagamenti, strade come fiumi e zone isolate | VIDEO

MeteoWeb

La giornata prosegue all’insegna del maltempo sulla Calabria. Dopo i fenomeni che in mattinata avevano interessato Reggino e Vibonese, nel pomeriggio forti temporali hanno colpito il Catanzarese. Un violento nubifragio ha scaricato 53mm di pioggia sulla città di Catanzaro, mentre 58mm si registrano sulla vicina Tiriolo. Forti temporali anche sulle Serre: spiccano anche i 66mm caduti su Fabrizia, nel Vibonese.

Gravi i disagi a causa del maltempo nell’area di Settingiano e Tiriolo, alle porte del capoluogo, dove le strade si sono trasformate in fiumi. Il sindaco di Settingiano, Antonello Formica, ha attivato il Centro Operativo Comunale per la direzione ed il coordinamento delle attività di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita, soprattutto nell’area del quartiere Martelletto rimasto completamente isolato. Il sindaco di Tiriolo, Domenico Greco, ha disposto l’intervento di mezzi meccanici idonei a liberare l’arteria stradale che conduce nel quartiere Martelletto, ricadente per la parte maggiormente colpita nel territorio del Comune di Tiriolo. Il sindaco di Miglierina, Pietro Guzzi, si è reso disponibile per prestare ausilio attraverso l’impiego del personale del proprio Comune.

Disagi anche sulla strada statale 106, nel territorio di Sellia Marina, dove si è allagata l’area della rotatoria situata nel Catanzarese. Lunghe colonne in entrambi i sensi di marcia e detriti sull’asfalto. Allagamenti si sono registrati anche nelle zone periferiche del capoluogo.

Maltempo Calabria, fiumi nelle strade di Sellia Marina

Maltempo Calabria, allagamenti sulla statale 106

