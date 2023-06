Maltempo, clamorosa nuvola di Fantozzi su Torino: le curiose immagini che stanno facendo il giro del web | VIDEO

MeteoWeb

La famigerata “nuvola di Fantozzi” esiste. La prova sarebbe nei numerosi video che stanno circolando sui social, come quello pubblicato in alto a corredo dell’articolo. Le immagini arrivano da Torino e mostrano una leggera pioggia scendere su parte della città. Una parte molto piccola, a giudicare dai commenti. “Piove in un’area di 2 metri quadrati, assurdo”, si legge in un commento sui social, dove le immagini stanno diventando virali, attirando la curiosità e le risate del popolo del web.

Sul Piemonte, soprattutto occidentale, è stata una giornata di piogge e temporali, responsabili di un clima più autunnale che estivo, con temperature attualmente tra +14°C e +17°C nelle aree interessate dai fenomeni. E il maltempo continuerà anche domani sulla regione, quando una perturbazione scatenerà forte maltempo al Centro-Nord.

