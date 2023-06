Previsioni Meteo, arriva un’altra settimana di forte maltempo. E anche luglio si prospetta fresco

MeteoWeb

Ormai archiviata la breve ondata di caldo della scorsa settimana, è tornato il freddo anomalo sull’Italia: oggi è una domenica molto gradevole in tutto il Paese, con pochissime località che superano i +30°C nonostante splenda il sole su tutto il Centro/Nord. Più fresco al Sud con piogge e temporali, soprattutto in Calabria. Clamorose le temperature minime dell’alba: nelle città appenniniche la popolazione ha avuto la necessità di accendere i riscaldamenti, a fine Giugno.

Nonostante l’ondata di caldo dei giorni scorsi, crescono le probabilità che anche giugno si concluda con anomalie termiche negative in Italia: sarebbe il terzo mese consecutivo dopo aprile e maggio, una rarità in tempi di riscaldamento globale. Intanto la prossima settimana sarà accompagnata ancora dal forte maltempo, soprattutto al Centro/Nord dove avremo temporali anche molto intensi nella seconda parte della settimana dopo un inizio mite e soleggiato, ma senza eccessi di calore.

Il maltempo sarà particolarmente intenso a partire da mercoledì 28 giugno; si intensificherà giovedì 29 con forti temporali pomeridiani al Nord e nelle zone interne del Centro, e poi degenererà in fenomeni molto violenti tra venerdì 30 giugno e sabato 1 luglio per il passaggio di una vera propria perturbazione che attraverserà il Nord determinando violenti temporali e freddo anomalo su tutto il territorio, estendendosi anche al Centro. Al Sud, invece, avremo un breve richiamo caldo pre-frontale, in ogni caso senza eccessi (sarà semplicemente estate), ma poi nel weekend 1-2 luglio anche al Sud torneranno maltempo e freddo anomalo.

A lungo termine, confermate prospettive di fresco e instabilità anche per il mese di Luglio. Il Tenente Colonnello dell’Aeronautica Militare Guido Guidi ha evidenziato come “Le previ mensili confermano ancora. Anche luglio forse non troppo caldo e un po’ instabile. Il diagramma di Hovmoller (quello sulla pressione per vedere cosa succede in basso), tiene l’Africa al suo posto e le Azzorre ogni tanto a far capolino. Decisamente #Estatemediterranea“.

