Previsioni Meteo, in arrivo grave escalation del maltempo: sta iniziando un’estate stile 2002 e 2014, senza ondate di calore!

MeteoWeb

Non sarà un vero e proprio “anno senza estate” come il famigerato 1816, ma con ogni probabilità quella che sta iniziando sarà un’estate stile 2002 e 2014, tanto per fare due esempi relativamente recenti. Una stagione, cioè, senza ondate di calore prolungate e significative, con temperature trimestrali inferiori alle medie del periodo e precipitazioni abbondanti e frequenti.

Le Previsioni Meteo delle ultime ore confermano la grave escalation del maltempo dei prossimi giorni, già ampiamente preannunciata su MeteoWeb. Avremo forti temporali già nel weekend, a partire da sabato 10 giugno specialmente nelle zone interne dell’Appennino e al Centro/Nord, e poi domenica 11 più estese anche al Sud. Ma i modelli sono preoccupanti per la prossima settimana, quando una goccia fredda proveniente dall’Europa Nord/Orientale e in modo particolare dalla Russia raggiungerà l’Italia in concomitanza con la risalita di un Ciclone Afro/Mediterraneo dal Maghreb verso il nostro Paese. Una situazione esplosiva che alimenterà sei giorni consecutivi di piogge torrenziali, a regime alluvionale, in molte aree del nostro Paese, se non nella totalità del territorio nazionale.

Gli aggiornamenti a medio e lungo termine confermano questo trend come persistente per almeno un altro mese, fino a metà Luglio, e forse anche oltre. Difficile spingersi fino ad Agosto, ma è ormai chiaro che almeno la prima parte dell’estate trascorrerà senza caldo e all’insegna di un clima gradevole e molto piovoso. Alla faccia dei soliti catastrofismi sull’ennesima “estate rovente” annunciata in modo allarmista fino a pochi giorni fa dai soliti noti, ormai senza un briciolo di credibilità.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: