Previsioni Meteo Veneto: perturbazione atlantica riporta nubi e piogge

“Sul Veneto per un paio di giorni all’inizio la circolazione è lievemente anticiclonica e il tempo è un po’ variabile con significativo diradamento delle precipitazioni, poi una moderata perturbazione atlantica riporta nubi e varie piogge con calo dell’escursione termica specie in montagna, infine sono attesi rasserenamenti soprattutto in pianura e ripresa dell’escursione termica per una rimonta anticiclonica da sud-ovest“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi tempo variabile, con spazi di sereno alternati ad addensamenti nuvolosi; possibilità di locali precipitazioni, specie in montagna, perlopiù modeste salvo occasionali rovesci o temporali; temperature in diminuzione rispetto a martedì.

Domani variabilità, con spazi di sereno anche ampi ma alternati a degli addensamenti nuvolosi.

Precipitazioni: Sulle zone pianeggianti assenti, su quelle montane non si esclude a tratti qualche locale fenomeno, di modesta entità salvo occasionali rovesci.

Temperature: Le minime non varieranno molto, per le massime prevarrà un contenuto aumento.

Venti: In quota fino al pomeriggio nord-occidentali e di sera dai quadranti meridionali, deboli o a tratti moderati; altrove in prevalenza deboli di direzione variabile, ma con fasi di locale moderato rinforzo dai quadranti orientali in pianura.

Mare: Prevalentemente poco mosso al mattino il settore meridionale, per il resto quasi calmo.

Venerdì 30 cielo nel complesso irregolarmente nuvoloso, con spazi di sereno più presenti nelle prime ore, addensamenti più compatti sulle zone montane dal pomeriggio.

Precipitazioni: Specie nella seconda parte della giornata potranno verificarsi fenomeni da locali a sparsi, a prevalente carattere di rovescio o temporale.

Temperature: Prevarrà una contenuta diminuzione, salvo locali lievi controtendenze delle minime in quota e delle massime ad est.

Venti: In quota fino alle ore centrali da deboli a moderati sud-occidentali, poi tendenti a divenire nord-orientali moderati o localmente anche tesi sulle Dolomiti; altrove in prevalenza deboli con direzione variabile, a parte qualche fase di locale moderato rinforzo.

Mare: In genere quasi calmo sottocosta, da quasi calmo a poco mosso al largo.

Sabato 1° luglio cielo da molto nuvoloso a irregolarmente nuvoloso, con schiarite più significative verso fine giornata; precipitazioni da sparse a locali, a prevalente carattere di rovescio o temporale, più probabili dapprima in pianura, poi sulle zone montane e pedemontane; le temperature minime subiranno contenute variazioni di carattere locale; temperature massime in contenuto calo sulla parte orientale di Prealpi e pianura, in contenuto aumento sulle Dolomiti e sulla parte più ad ovest della pianura, senza notevoli variazioni altrove.

Domenica 2 cielo in prevalenza da poco a parzialmente nuvoloso, con spazi di sereno significativi specie all’inizio in pianura e vari addensamenti più presenti dal pomeriggio in montagna, ove sarà più probabile a quel punto qualche precipitazione anche a carattere di rovescio o temporale; le temperature subiranno per le minime contenute variazioni di carattere locale tra cui in montagna prevarranno le diminuzioni, per le massime un aumento salvo varie contenute controtendenze in montagna.

