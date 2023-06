Risveglio invernale sulla Marmolada: paesaggio incantevole a Punta Penia

MeteoWeb

È ancora inverno sulla Marmolada. Le immagini che arrivano da Punta Penia, la vetta più alta della Marmolada e di tutte le Dolomiti, mostrano uno scenario tipicamente invernale. La foto in alto scattata da Carlo Budel mostra gli effetti della nevicata della notte, che ha portato 5cm di neve fresca. Anche le immagini dal Rifugio Toni Demetz sulla Forcella del Sasso Lungo, nel cuore delle Dolomiti, danno un’idea di quanta neve ci sia ancora al suolo. Si parla di 2 metri di neve, con i muri di neve a raggiungere in altezza le porte del rifugio. Il sentiero verso il rifugio Vicenza è ancora inagibile senza ramponi. Queste nevicate sono ottime notizie in vista dell’estate. La natura sta ricompensando mesi e mesi di siccità, con i mesi di aprile e maggio caratterizzati da precipitazioni oltre la media sull’Italia e anche la prima parte di giugno ha seguito questa via.

