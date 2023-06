Sabato di maltempo sull’Italia: forti temporali in Friuli e Veneto, violenti nubifragi e allagamenti in Emilia Romagna | VIDEO

MeteoWeb

Si è intensifica l’instabilità sull’Italia in questo weekend segnato dal maltempo. Forti temporali hanno colpito molte regioni, soprattutto del Centro-Nord. Due intensi nuclei temporaleschi intorno alle 17 hanno scaricato forti piogge in Friuli Venezia Giulia e ora sono in atto sul Veneto orientale. Dopo aver colpito Bellunese e Trevigiano, sono in moto verso sud-ovest, portando forti piogge, raffiche di vento e rischio grandine. I dati pluviometrici più rilevanti in queste due regioni indicano finora: 57mm a Campea, 52mm a Roveredo in Piano, 48mm a Combai, Segusino, 43mm a Sacile, 42mm a Miane, 37mm a Valdobbiadene, Jalmicco, 34mm a Signoressa, 33mm a Biadene.

Forti temporali hanno colpito anche l’Emilia Romagna, con veri e propri nubifragi tra Ravennate e Forlivese. Spiccano i 76mm caduti a Faenza (65mm caduti nella zona sudorientale in soli in 55 minuti), 59mm a San Varano (frazione di Forlì), 51mm sul Monte Busca, 45mm a Sala Bolognese, 43mm a Diamantina, 42mm a Cotignola (in mezz’ora), 38mm a Solarolo, 37mm a Bologna, Sant’Agata Bolognese, Villa Minozzo. Nel video seguente, le immagini del forte temporale che ha colpito Faenza, diffuse dalla pagina Facebook Emilia Romagna Meteo. Si registrano allagamenti in alcuni quartieri di Forlì.

Il forte temporale che si è abbattuto su Faenza

Le forti piogge che si sono abbattute nella notte e in mattinata hanno provocato allagamenti e disagi nel Ferrarese.

Altre forti piogge hanno colpito le regioni del Centro, come Toscana, Marche e Umbria. Segnaliamo: 66mm a Pisa, 46mm a Mergo, 45mm a Vallo di Nera, 43mm a Calci, 38mm a Sant’Angelo in Pontano, 37mm a Loro Piceno, 33mm a Reggello, Badia Tedalda, 32mm a Cascina, 27mm ad Amandola, 26mm a Cagli, Cingoli, Force.

Le forti piogge che hanno colpito la provincia di Macerata hanno provocato frane e smottamenti. I tecnici e gli operai della Provincia sono intervenuti in particolare nella zona di Petriolo, Mogliano e Urbisaglia, dove sono state diverse le strade allagate. In località Convento di Urbisaglia è esondato un fosso: una casa è stata allagata e i Vigili del Fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza, al piano superiore dell’abitazione, una donna disabile. Nella stessa zona è costantemente monitorato il fiume Fiastra. La pioggia abbondante ha invaso anche alcune cantine a Matelica.

Al momento sono state chiuse la Provinciale 131 “Vanni” a Mogliano e la SP1 Abbadia di Fiastra-Mogliano, invase da oltre un metro d’acqua. Una frana, invece, ha ostruito la SP41 Divina Pastora, nel comune di Urbisaglia, e anche questa verrà chiusa. Nessun problema invece lungo la Superstrada 77.

Maltempo Marche, strade allagate tra Mogliano e Petriolo

