Maltempo Emilia Romagna: forti piogge e allagamenti nel Ferrarese, emergono i danni del tornado

MeteoWeb

Altra giornata di temporali in Emilia Romagna. Nella notte e nella mattinata, abbondanti piogge hanno interessato, in particolare, il territorio ferrarese. Tra i dati pluviometrici (parziali) più rilevanti finora nella regione, segnaliamo: 45mm a Sala Bolognese, 43mm a Diamantina, 39mm a Poggetto, 37mm a Bologna, Sant’Agata Bolognese, Villa Minozzo, 35mm a San Matteo della Decima, 32mm a Jolanda di Savoia.

Disagi per le forti piogge nel Ferrarese, specialmente nel territorio comunale di Cento dove via Giovannina, via di Mezzo e via Ponte Alto, sono finite sott’acqua, con cortili e garage allagati. In tutto, i Vigili del Fuoco hanno dovuto realizzare una decina di interventi. Non si segnalano disagi particolari nel resto della provincia estense dove nel pomeriggio di ieri, a Lovara, frazione di Codigoro, si è formato un tornado che ha attraversato le campagne della zona e ha poi scaricato parte della sua energia in via delle Starne, non lontano dall’Abbazia di Pomposa, strappando alcuni alberi, scoperchiando un capannone e isolando un’abitazione, per fortuna senza provocare danni alle persone residenti o che si trovavano in zona.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: